باسيل: هكذا ستصل صناديق إقتراع المنتشرين إلى لبنان

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أكد وزير الخارجية جبران باسيل من وزارة الخارجية، حيث يواكب عمليّة إقتراع اللبنانيين في الخارج، أنّ "82970 لبنانياً تسجّلوا للمشاركة في الإنتخابات مدعوون اليوم للمشاركة في العملية الإنتخابية ومعركتنا لن تتوقف قبل أن يستعيد كلّ لبناني في الخارج جنسيته وحقوقه السياسيّة"، قائلاً: "المغتربون جزء أساسيّ من لبنان وهم يشاركون اليوم في صنع مستقبله".





ولفت إلى أنّ "تجربة الإنتخابات جديدة علينا كوزارة خارجية والموظفون بتصرف وزارة الداخلية وينفذون ما هو مطلوب منهم"، موضحاً أنّ "الدولة اللبنانية تعاقدت مع شركة DHL لنقل صناديق الإقتراع إلى لبنان وكلّ ظرف سيكون مختوماً بالشمع الأحمر والصندوق سيكون مقفلاً وموضوعاً في كيس مختوم بالشمع الأحمر والعفاريت فقط قادرة على الوصول إليها".