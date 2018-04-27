للتذكير: مواقيت إنطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم

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ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"أن اليوم الجمعة 27/4/2018 ستنطلق عملية إقتراع اللبنانيين في الخارج في مرحلتها التي ستشمل ست دول عربية على الشكل الآتي:

الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: ستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت وتغلق عند الساعة التاسعة مساء.

المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت: ستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بيروت وتغلق عند العاشرة مساء.

جمهورية مصر العربية: ستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت بيروت وتغلق عند ال11 مساء.

علما أن المرحلة الثانية من الإنتخابات في الخارج ستجرى يوم الأحد 29 الجاري.