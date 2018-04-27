عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 نيسان 2018

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الأنوار: عون وبري يقودان حملة الاعتراض على الموقف الدولي من قضية النازحين



البناء: بومبيو وزيراً للخارجية الأميركية للتشاور مع «إسرائيل» حول سورية... وجلب الخليجيين

ترامب لملحق للاتفاق النووي وإيران تغلق باب التفاوض... وصنعاء تشيّع الصمّاد غداً

عون وبري: البيان الأوروبي الأممي حول النازحين مرفوض... وصمت حريري!

الأخبار: انتخابات 2018 | الضنية: «المستقبل» ينافس «العزم»







الديار: «قنبلة» اللاجئين «تنفجر»... عون ينتقد اداء الحريري في بروكسل

بري يعلن رفضه والمجلس النيابي جملة وتفصيلاً للبيان الاوروبي بشأن اللاجئين

«اهمال» معلومات فرنسية عن تمويل «داعش» لمصالح انتخابية؟





اللواء: الحملات الإنتخابية تستنفد ذخائرها.. وعون ينعي مؤتمر بروكسل

إنتاج الكهرباء يتقدّم على البواخر في مجلس الوزراء.. وتعليق المادة 49 من الموازنة يكشف إرتجالية السلطة





النهار: اشتباك رسمي أم مزايدات حول ملف النازحين؟

الجمهورية: "رشوة" تعيينات تسبق الإنتخابات

المستقبل: المغتربون يقترعون في 6 دول عربية اليوم.. و34 دولة غربية وأفريقية الأحد

«صناديق الانتشار» تفتتح السباق نحو 6 أيار





the daily star: Lebanese diaspora vote marks historic first



l'orient le jour: Bassil à « L’OLJ » : Il est beaucoup trop tôt pour parler de présidentielle