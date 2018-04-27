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أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 نيسان 2018

27
APRIL
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
اعتبرت مصادر عسكرية تتابع الوضع في سورية أن كلام وزير الخارجية الأميركية المعين مايك بومبيو أمام الكونغرس عن مشاركات أوروبية وإقليمية إلى جانب القوات الأميركية التزام إنشائي غير قابل للتحقيق. فمجيء القوات الفرنسية محظور بسبب التحذيرات التركية والمشاركة الخليجية ستواجه مشكلتي القدرة التي تمنعها حرب اليمن والموقف التركي الحذر من أي حضور خليجي منافس، إضافة لما سيطالها من عمليات سورية ومن حلفاء إيران أما التسليم لتركيا فسيواجه برفض كردي، ولذلك تعتقد المصادر أن واشنطن لا تملك استراتيجية واضحة لمستقبل وجودها في سورية وتنتظر مفاوضاتها مع موسكو.

 

خفايا
أكدت أوساط سياسية أن قانون العفو العام دونه عقبات من شأنها تجميد صدوره لأجل غير محدود إفساحاً في المجال لمعالجة قضايا شائكة مستبعَدٌ حلها قريباً، وأبرزها يتعلق بمسألة الذين فرّوا إلى الكيان «الإسرائيلي» إبّان تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الصهيوني عام 2000 ولا سيما أولاد وأحفاد هؤلاء الذين عاشوا وما زالوا منذ ولادتهم في الكيان الغاصب.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
لم يؤدِ لقاء عقده زعيم وسطي مع حركة سياسية إلى تفاهم، وعلى الأخص في الحقل الاقتراعي.

غمز
لا يزال فريق حزبي مطمئناً إلى إمكانية وصفت بأنها أكثر من مقبولة لفوز مرشحه في دائرة إشكالية.

همس
عززت مواقف أخيرة، شبه رسمية، اتجاهات إيجابية لمصلحة فريق سياسي معروف، لا سيما لجهة النازحين.

 

 


النهار: أسرار الآلهة

إقفال متكرر

تبيّن أن مستودع الناطور للحوم الذي أُقفل أمس كان قد أُقفل تكراراً في 2013 و2014 و2015 من دون اعلان الأسباب التي أدت الى إعادة فتحه.

إستياء بقاعي

يبدي مرشّح في البقاع الغربي استياءه من شريك له على اللائحة يحاول أن يشتري الأصوات التفضيلية في القرى المحسوبة على الأول وحرمانه منها....

إتصال تهدئة

اتصل مرجع روحي بمرشحين في دائرة بيروت الأولى متمنياً عليهما اعتماد خطاب عقلاني وهادئ بعيداً عن تبادل التهم والشتائم...

 



الجمهورية: أسرار

أصوات
بدأت تُسمع أصوات في إحدى الدوائر الانتخابية تدعو الى محاسبة من وصفته بـ «يوضاس الذي لم يكتفِ بالخيانة وإنما راح يتورّط بتوزيع الرشاوى».


صفقات
لاحظت مصادر نيابية جنوبية أن السلطة تتحكم بها بعض القوى السياسية التي تنجز الصفقات عبر مؤسسات الدولة وأينما حلت حلّ الفساد.


تخوف
عبّر مرجع حزبي عن تخوّف من عدم إقبال منتشرين من طائفة معيّنة للإقتراع في بلاد الإغتراب تحسُّباً لأي ملاحقة دولية



مصلبية
وصفت أوساط سياسية متابعة لحركة أحد التيارات على الأرض بالوصول إلى «مصلّبيّة ما في عليها بوليس والسير واقف والسيارات فايتة ببعضا».

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