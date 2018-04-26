الرئيس برّي: أعلن باسمي وباسم المجلس النيابي رفض بيان بروكسل بشان عودة النازحين السوريين جملة وتفصيلا

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صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:

سبق وطالبنا مرارا وتكرارا التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل اعادة النازحين من اخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي اضخت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وايضا رغم كل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتنسيق في الأمور الإقتصادية والكهربائية بين لبنان وسوريا، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها ﻻ تسمع وﻻ ترى حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسوريا من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للأرض انما ايضا للإنسان العربي السوري.

لذلك اعلن رفضي بأسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور