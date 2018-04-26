هيئة قضاء بعبدا في التيار: اتصالات ترد بإسمنا لا علاقة لها بهيئة القضاء

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بيان صادر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر:

وردت في الفترة الأخيرة اتصالات الى المواطنين في قضاء بعبدا، تعرف عن نفسها بأنها من مكتب التيار في القضاء وتطلب من الناخبين التصويت لمرشح معين من مرشحي التيار في القضاء..

يهم مكتب هيئة القضاء أن يوضح أنه لم يتم التداول بأي من أسماء مرشحي التيار ولم يتم الإيعاز بإعطاء الصوت التفضيلي لأي من المرشحين، وأن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر تعلن أنها على مسافة واحدة من جميع مرشحي التيار، وأن هذه الاتصالات التي ترد بإسمها هي عارية عن الصحة ولا علاقة لها بهيئة القضاء وهي غير مسؤولة عن كل ما ورد فيها.