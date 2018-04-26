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تسمم 8 طلاب اثر تناولهم وجبات سريعة من مطعم قرب مدرستهم

26
APRIL
2018
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن 8 طلاب من مدرسة حرار الرسمية - عكار أصيبوا بعوارض صحية مختلفة اثر تناولهم الطعام (فاهيتا وطاووق) من احد المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة بجانب المدرسة.

وقد تم نقل الطلاب الى مستشفى "الحبتور" حيث خضعوا للفحوصات اللازمة، ووضعهم الصحي مستقر وعادوا الى منازلهم.


وأوضح رئيس طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد، أن "فريقا صحيا من الطبابة حضر الى المستشفى المذكور اثر تبلغه بالحادثة، واطمأن من الفريق الطبي الذي اشرف على معاينة الطلاب، على أوضاع المصابين الذين غادروا جميعا المستشفى فور معاينتهم".

وأشار الى أنه تم "أخذ عينات من الاطعمة التي تناولها الطلاب المصابون تمهيدا لإرسالها الى مختبر الفنار من أجل فحصها ليبنى على نتائجها المقتضى"، لافتا الى أن "وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة على اطلاع بما حصل، وكذلك وحدة سلامة الغذاء".

وإذ طمأن شديد الى أن "لا حاجة للقلق"، نبه المطعم الى "ضرورة وقف تقديم الوجبات حتى ظهور نتائج فحص العينات".

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