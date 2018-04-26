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الرئيس عون: نرفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ونعتبر ما جاء فيه مناقضا لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها

26
APRIL
2018
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الرئيس عون : نرفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي
ونعتبر ما جاء فيه مناقضا لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها
---------------------------
رئيس الجمهورية : في البيان ما يعرض لبنان للخطر
لان مؤداه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان
--------------------------


صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاتي :

تعليقا على البيان المشترك الذي صدر امس عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في بروكسل ، اصدر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البيان الاتي :


"بعد الاطلاع على البيان المشترك الذي صدر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي امس في بروكسل، بما يتعلق بمسألة النازحين السوريين،
واستنادا الى المواثيق والشرائع الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها وتمنع انتهاكها،
وانطلاقا من قسمي الدستوري باحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها ، وبأن احفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه،
وحيث ان ما ورد في هذا البيان يتعارض مع الدستور ومع قسمي ويعرّض وطني للخطر لأن مؤدّاه توطين مقنّع للنازحين السوريين في لبنان،
فاني اعلن رفضي البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول "العودة الطوعية" و"العودة المؤقتة" و"ارادة البقاء" و"الانخراط في سوق العمل" وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها .


ولا بد من التذكير بان لبنان تعامل مع ازمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الاخوة والواجب الانساني بشكل اساسي، مع التشديد على ان الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية ،لاسيما وأن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن.
ونؤكد على أن من غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه.


أن لبنان متسمك بالحل السياسي في سوريا وبإعادة الاستقرار إليها بما يحفظ وحدتها وينهي معاناة أهلها".

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