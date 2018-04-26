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في مجلس الوزراء انغماسٌ تام في ملف الكهرباء الى حدّ الاقرار الهادئ والسلس لعرض وزارة الطاقة.

26
APRIL
2018
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كان لافتاً ان يقتصر الكلام الاستهلالي في جلسة مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبينما كانت الانظار تتجه الى ما سيعرضه عن مؤتمر بروكسل حول النزوح السوري، خصوصاً بعد بيان وزارة الخارجية ليل الاربعاء، فضّل رئيس الحكومة سعد الحريري التزام الصمت. غاب بروكسل عن الجلسة، لكن تداعياته حضرت.
فقبل انعقاد مجلس الوزراء اعلن وزير الخارجية الوزير جبران باسيل عن كلمة له بعد الجلسة الحكومية. وهكذا كان. فما حصل في بروكسل لا يمكن التغاضي عنه ولا السكوت عنه.
وإذا كان على المجتمع الدولي الكف عن تشجيع النازحين على البقاء في لبنان بدلاً من عودتهم الى سوريا، فإنه لا يمكنه ان يعطي لبنان بالذات دروساً في الانسانية.
كان عدم اشارة باسيل الى اجراء على مستوى الحكومي حول ما صدر من بيانات بعد بروكس خصصوًأ ذل المشترك بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، كافياً للتدليل على تقصير لبناني حتى لا يُقال خضوع لشروط المجتمع الدولي. ومن هنا فالاجراءات فردية على مستوى وزارة الخارجية فقط.
الخطر الكياني الوجودي الذي قاربه باسيل طغى على ملف الكهرباء الذي تسبب النقاش المحتدم في الجلسة الماضية في بعبدا الى رفع الجلسة. لكن المفارقة ان المشهد انقلب هذه المرة. هدوء تام ونقاش سلس وموافقة على عرض وزير الطاقة لملف الكهرباء. وكأن لا اعتراضات سابقة عطلت اتخاذ اجراءات حل ازمة الكهرباء. وكأن لا نقاشات او اتهامات بالفساد قد طاولت تكتل التغيير والاصلاح، الذي لفتت مصادره للـotv الى ان الموافقة على عرض وزارة الطاقة اظهر انها كانت دائماً تملك وتعرض خطة شاملة لكل محاور الكهرباء لإنقاذ القطاع، واظهر ايضاً أحقية وصوابية ما كانت تعرضه الوزارة منذ العام ٢٠١٠ حتى الان، اكان على موضوع اشراك القطاع الخاص في سلعاتا والزهراني او على موضوع دير عمار، او على ملف مقدمي الخدمات وعمال غب الطلب.
فماذا بالتحديد عن بند استجرار 850 ميغاواط حيث وضعت وزارة الطاقة عدة احتمالات بينها من البواخر او من سوريا. 
على ما يبدو، فإن بعض القرارات في ملف الكهرباء امنت مخرجاً مشرّفاً لبعض المعترضين الشرسين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فوض مجلس الوزراء وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشكرة المنفذة لمعمل دير عمار نقل العقد الى نظام BOT.
في اطار آخر، تعيينات لمجلس الوزراء في المعهد العلي للموسيقى والمكتبة الوطنية والهيئة العامة للمتاحف، بالاضافة الى اختيار النائب فريد الياس الخازن سفيراً للبنان في الفاتيكان وفق معلومات

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