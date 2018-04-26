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إتحاد متضرري أزمة قروض الإسكان: القروض ما زالت متوقفة وتلويح بالتصعيد اذا لم تُحل الأزمة سريعاً

26
APRIL
2018
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بيان صادر عن إتحاد متضرري أزمة قروض الإسكان- لبنان:

 

 مضى أسبوع على تأكيد السلطة ممثلة بكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الاجتماعية، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان ووزير المال، الانتهاء من الأزمة التي طاولت الإسكان، وتطبيق التعميم الصادر عن المصرف المركزي بتعليمات من رئيس الحكومة، وعلى تصور سياسة إسكانية شاملة تدعم من يتقدّم للحصول على قروض من ذوي الدخل المحدود.


كما وأكدت مصادر معنية إندراج الخطة الجديدة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة اليوم،تاريخ 26-4-2018 غير أننا فؤجئنا بعدم إدراج الخطة الإسكانية وما يشملها من حلول لهذه الأزمة على جدول أعمال مجلس الوزراء.


لذا نحن نطالب الحكومة، بأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، وعدم التأجيل والمماطلة، على أن تشمل الحلول المدنيين والعسكريين.


وقد تقدمنا بإخبارات للنيابة العامة المالية نطالبها بالتحقيق في العقود الوهمية وهدر المال العام، وسوف نتابع التصعيد بخطوات نعلن عنها قريباً إذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا و تطبيق الخطة قبل موعد الانتخابات النيابية.


وإن تصعيدنا يشمل العودة إلى الشارع، المحاسبة والمساءلة في صناديق الاقتراع.

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