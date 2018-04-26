تذكير هام من وزارة الخارجية والمغتربين بما يختص عملية إقتراع اللبنانيين في الخارج

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توّد وزارة الخارجية والمغتربين التذكير بأن يوم غد الجمعة 27/4/2018 ستنطلق عملية إقتراع اللبنانيين في الخارج في مرحلتها التي ستشمل ست دول عربية على الشكل الآتي:

الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت وتغلق عند الساعة التاسعة مساء. المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بيروت وتغلق عند العاشرة مساء. جمهورية مصر العربية ستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت بيروت وتغلق عند ال11 مساء.





علمًا أن المرحلة الثانية من الإنتخابات في الخارج ستجرى يوم الأحد 29 الجاري..