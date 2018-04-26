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رسالة الى كل المنتشرين: لبنان القويّ راجع

26
APRIL
2018
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‏٢٩نيسان*. هو ليس بيومٍ عادي، إذ أنّها المرّة الأولى في تاريخ لبنان، وبجهود وتصميم معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الّتي سيتمكّن فيها اكثر من ٨٢٠٠٠ منتشر لبناني في حوالي ٤٠ دولة في العالم، من الاقتراع والمشاركة في تكوين المجلس النيابي الجديد. لأوّل مرّة، سيتمكّن المغتربون اللبنانيّون—ومن خارج لبنان—من ممارسة حقّهم بإلانتخاب والإحساس بإنتمائهم الوطني، وستكون لهم الفرصة والفخروالدورالفعّال لتسييرالدفّة السياسية في لبنان بديمقراطيّة وعدل. 

انّه بإنجاز غير عاديّ، لوزير غير عاديّ، في عهدٍ غير عاديّ.

يوم الانتخاب هذا هو يوم الاستحقاق الذي طالما انتظره اللبنانيون الاوفياء—أينما كانوا... وهذه الانتخابات بالذات تمثّل حقبةً جديدة في تاريخ لبنان القويّ وديمقراطيّته، لأنّها تطّبق قانونَ انتخابٍ جديد يؤمّن العدل والمساواة بين كل الافرقاء. 

في هذا اليوم، تتجسّد رحلةُ نضالنا، نحصد سنين الكفاح الطويل، نكرّمُ دماءَ شهدائنا الابرار، ونعطي أصواتنا من جديد الى الّذين أعادوا إلينا الامل في استقلال لبنان، وحرّروا ارضه من طغيان الاحتلال والارهاب. في هذا اليوم، نجدّد ولاءنا للوطن الغالي ونمنح ثقتنا الى اوفياء لبنان وأبطاله. 

فيا اخواتي وإخوتي في كل بلاد الانتشار، في ٢٩ نيسان*، هلمّوا معاً نخدم الوطن الحبيب وننتخب الحريّة والاستقلال. هلمّوا معاً نختار الديمقراطيّة والسيادة وَنسلّم الأمانة الى اسياد النضال والتحرير والقيادة.

في ٢٩ نيسان*، انهضوا وأعطوا أصواتكم لمن ضحّى وعاهد ووفى...

في ٢٩ نيسان*، "لا تسبحوا بعكس التيّار" وانتخبوا. أبقوا على العهد وانتخبوا.

فلبنان القوي—بإذنه تعالى وبأصواتكم— راجع!

*٢٧ نيسان في البلاد العربية.

مارلين السبع –

هيئة الاعلام—LACD

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