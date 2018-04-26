ميشال سكاف في لقاء حاشد من كفرزبد: التعليم، الطبابة، ضمان الشيخوخة، وفرص العمل من الأساسيّات التي نريد تحقيقها

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تابع رئيس لائحة "زحلة للكل" والمرشّح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة، ميشال سكاف جولاته الإنتخابية في قرى قضاء زحلة، وفي هذا الإطار عقد لقاءً انتخابياً في بلدة كفرزبد، حيث أقيم له إستقبال حاشد، من قبل أهالي المنطقة.

وأكّد ميشال سكاف على أهميّة العيش المشترك، والحوار بين الجميع، وتثبيت العلاقات التاريخيّة والدور الرائد في الإنفتاح والإنصهار في قضاء زحلة، كما وعاهد الأهالي متابعة الخطّ الوطني الذي بدأناه قبل 90 عاماً من اليوم، وإيلاء الأولويّة للتعليم، والطبابة، وضمان الشيخوخة، وفرص العمل في حال الوصول إلى الندوة البرلمانيّة.