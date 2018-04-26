النائب مخيبر يستذكر الراحل الدكتور البير مخيبر في مناسبة ذكرى جلاء الجيش السوري عن لبنان‎

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في مناسبة ذكرى جلاء الجيش السوري عن لبنان في 26 نيسان 2005، استذكر النائب غسان مخيبر معاناة اللبنانيين ونضالاتهم للتحرير بالرغم من القهر والقمع، وفي مقدمتهم عمه الراحل الكبير الدكتور البير مخيبر، الذي صدح صوته وحيدا في مجلس النواب بعد فوزه في انتخابات العام 2000، مطالبا بجلاء الجيش السوري المحتل والتبادل الدبلوماسي.

وعاهد النائب مخيبر نفسه اليوم الاستمرار في هذا النهج المستقل السيادي، المقاوم لكل احتلال وهيمنة وتسلط، العامل باستمرار على بناء الدولة الفعالة، القوية، المدنية، القادرة وحدها على حماية كل لبنان بواسطة مؤسساتها العسكرية ومنع تكرار مأاسي الماضي، وصيانة السلم الأهلي في لبنان حر، سيد، مستقل وديمقراطي.