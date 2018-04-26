ابي خليل اعلن تكليفه ووزير المالية اجراء المفاوضات في ملف دير عمار: عرضنا مصادر لشراء الطاقة وليس البواخر

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أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، انه تم التوافق على معظم الامور، وقال: "نحن لم نعرض بواخر بل عرضنا العديد من المصادر لشراء الطاقة".

اضاف: "تم تكليفي ووزير المالية علي حسن خليل اجراء المفاوضات مع الشركة في ملف معمل دير عمار".

واشار الى ان "لدينا خطة بدأنا بها في العام 2010 لبناء معامل على البر، وقد تم تشغيل معملي الجية والزوق الجديدين".

واعلن انه تم التمديد لشركة تقديم الخدمات في المنطقة الثالثة.



وقال: "الكهرباء هذا الصيف ستكون كما كانت خلال الصيف الماضي، واذا استطعنا استجرار الطاقة في وقت سريع ستكون هناك ساعات تغذية اضافية.