هكذا رد الشيخ جوان حبيش على إستدعاء المشنوق له!

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أصدر رئيس بلدية جونية، رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح جوان حبيش البيان الآتي:

"في موضوع تقديم درع بلدية المعيصرة التكريمي الذي تبين لاحقا أنه مفتاح بإسم رئيس إتحاد بلديات كسروان - الفتوح المثار من قبل معالي الوزير نهاد المشنوق على حساب تويتر، أصرح بما يلي:

- لقد سبق أن أوضحت أني لم أكن على علم مسبق بذلك، وقد فاجأني الأمر، واحتراما للمقامات وللمكان لم أصدر أي ردة فعل قد تتسبب بما لا تحمد عقباه. وعدت وأكدت انني لست مخولا إهداء رمز كهذا، وان هذا الأمر يخص كل أبناء كسروان - الفتوح.

- لاحقا، أصدر رئيس بلدية المعيصرة بيانا عمم ونشر على كل وسائل الإعلام، مفاده "أن رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح جوان حبيش لم يكن يعلم وحصل إلتباس من قبلنا في ماهية الدرع نتحمل مسؤوليته".

- أخذ هذا الموضوع بعدا سياسيا في معرض الصراعات الإنتخابية بين الأحزاب السياسية ولدى المرشحين، تظهر في فوضى عبر الوسائل الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى لشيوع الخبر، وانحسرت بعدما أصدرت بيانا توضيحيا لما جرى، وبعدما ظهرت مرات عديدة في التقارير الإخبارية. إنتهى الأمر عند هذا الحد إلا في مخيلة بعض المرشحين المفلسين الذين يستثمرون في إثارة مشاعر الفتن علهم يسترزقون ببعض أصوات الناخبين.

- نشر يوم الإثنين 23/04/2018 في العديد من الوسائل الإعلامية خبر مفاده ان معالي وزير الداخلية طلب من سعادة محافظ جبل لبنان استدعاء رئيس بلدية جونية رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح جوان حبيش في هذا الموضوع، وكان الخبر يتجدد نشره الثلاثاء والأربعاء كأن دكتيلو واحدا يستحضره كل أربع أو خمس ساعات إلى واجهة الأخبار، إلى أن ظهر على تويتر ما يلي:

NohadMachnouk @NohadMachnouk

"وزارة الداخلية # المشنوق طلب من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي إستدعاء رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح رئيس بلدية جونية # جوان حبيش، على خلفية تقديمه مفتاح كسروان".

أبلغت لاحقا أن سعادة محافظ جبل لبنان يدعوني إلى لقائه ظهر يوم الخميس في مكتبه.

نتعجب أنه بعدما أشبع الموضوع جدلا وبحثا شعبيا وسياسيا وإعلاميا، وظهرت كل التفاصيل، تأكدت ان ما حدث فعلا كان خطأ من رئيس بلدية المعيصرة، وحصل ذلك في حضور عدد من رؤساء البلديات في الحفل ومسؤولين أمنيين ورسميين، ونأسف أن يعود معالي الوزير المشنوق، المرشح للإنتخابات النيابية، إلى فتح الموضوع إعلاميا على تويتر، وهو موقع خاص بنشاطه الشخصي والسياسي والإنتخابي، عوض إبقائه في مساره الإداري الصحيح اللائق، مما جعل أمر الدعوة يلتبس علي. هل هي موجهة من معالي وزير الداخلية والبلديات أم من معالي الوزير المرشح للإنتخابات؟

رهاننا كبير يا معالي الوزير على موقف لك ذات ليلة ظلماء قلت فيها ... لسنا قطيع غنم ولا قطعة أرض تنتقل من شخص إلى آخر، وأن السياسة في لبنان تحكمها الانتخابات لا المبايعات..." وقرأنا في ذلك صرخة عدل ورجولة، لذلك آمل أن لا ندخل في بازارات الإنتخابات.

عذرا، يا معالي الوزير طالما أن كل الأمور أصبحت معلومة، لن ألبي هذا الاستدعاء لا بالشكل ولا بالمضمون، وأتمنى لكم النجاح في حملتكم الإنتخابية.

سعادة محافظ جبل لبنان، سأمر لزيارتكم ومتابعة قضايانا بمسؤولية معكم.

إلى زملائي في مجلس بلدية جونية وفي مجلس إتحاد بلديات كسروان - الفتوح، لكم مني كل التقدير على الدعم الذي تلقيته منكم.

إلى كل الأصدقاء والأهل والعائلة الذين صعقتم بحجم قلة الأخلاق التي تعاطى بها البعض مع هذه المسألة، وقد عبرتم عن ذلك بكل رقي وكل إحترام لكم مني كل المحبة.

في العام 2006 فتح أبناء كسروان - الفتوح وجبيل قلوبهم وكل أبوابهم لإخوانهم في الوطن، لذلك هم ليسوا بحاجة إلى أي مفاتيح.

لو قدر لي يوما أن يكلفني أهلي في كسروان - الفتوح أن أقدم رمزا إلى أحد من جونيه عاصمة المسيحيين في هذا الشرق، سأقدمه أولا إلى الذي ساند الجيش اللبناني في معاركه بوجه الإرهاب، والذي وقف مع أهالي القاع ورأس بعلبك في الدفاع عن أنفسهم وإلى الذي أعاد معلولا إلى راهباتها وصلى أمام تمثال العذراء مريم فيها".