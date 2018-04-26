بالصورة: " دبكت " بين ديما صادق وجسيكا عازار !

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غردت إعلامية الlbc ديما صادق غاضبةً على تويتر مرفقةً بصورة لبشر الجميل بذكرى خروج الجيش السوري من لبنان وكتب عليها : " حاول السوريون تقسيم لبنان، فجاء من يقسم بلادهم" قائلةً: " لك عّم تشمتو بشعب مات منو فوق ال ٥٠٠ الف و اكتر من نصو مهجر ، و جزء كبير منو فضل يحط ولادو بعبارات مهترية بالمحيط بلكي يلاقي فرصة للهرب من جحيمو ؟! هيدا كمان احتفالا بذكرى انسحاب المحتل السوري ؟ لك انتو شو ؟ اَي نوع بشر انتو ؟!!!! حسبي الله و نعم الوكيل ! حسبي الله و نعم الوكيل!"

فمكن إلا أن ردت عليها المرشحة جسيكا عازار قائلةً:" نحنا نوع بشر منقول الحقيقة وما منخاف. نحنا نوع بشر حافظين تاريخنا وهاي الجملة من الثمانينيات، وهيدا اكبر دليل انو كلام بشير الجميل ما بموت مع السنين. وما في ضرورة لتغذية الحقد واتهامك لفئة كبيرة من الناس بالعنصرية. راجعي تاريخ بشير قبل ما تبهدلي الناس! مراجعة التاريخ بتفيد..."

فجاء رد ديما السريع:" لك يا جيسيكا خلينا ساكتين ، لك مرشحة عَل انتخابات تويت ما بتعرف تكتب و كل البلد عارف مين بيكتبلك ياهون . لك كلمتين ما بتعرفي تصفي عبعض و بدك ياني رد عليك بالتاريخ؟ لك ما ردو عليكي قبل و بخعوكي قبلي بهل موضوع ، شو كان بدك بهل فوتة معي 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂"