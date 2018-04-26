الرئيس عون: نتمنّى أن ينجح في الإنتخابات من يختاره الشعب

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تحدّث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء عن ذكرى الابادة الارمنية مستذكراً معاناة الشعب الأرمني وتكلّم عن شجاعته وصموده وعن التشابه بين معاناة الشعبين اللبناني والأرمني.





وقال: "لاحظنا كما لاحظ كثيرون بعض الممارسات التي لا تظهر إلا بالمواسم الانتخابية وقد نبّهت اللبنانيين منها"، آملاً في ان "تكون كل التحضيرات اللوجستية قد أنجزت لخوض الانتخابات النيابية"، وتمنّى أن ينجح في الإنتخابات من يختاره الشعب اللبناني الذي له وحده ان يختار ممثليه.





كذلك، أشار الرئيس عون إلى أنّ "قرارات القمة العربية تجاوبت مع الرغبة اللبنانية وتضمنت فقرات مهمة تدعم لبنان في المرحلة الراهنة"، وتابع: "لبنان سيستضيف في كانون الثاني ٢٠١٩ القمة العربية التنموية والاقتصادية في دورتها الرابعة".





أمّا عن قرار المجلس الدستوري بشأن المادة 49 من الموازنة، فعلّق الرئيس عون بالقول: "المجلس الدستوري علّق العمل بالمادة ٤٩ من قانون الموازنة على أن يباشر لاحقاً درس الطعن وعلينا بالتالي انتظار ما سيصدر عنه ليبنى على الشيء مقتضاه".