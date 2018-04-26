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انتخابات - المرشّح بانو للناخبين: " صوّتوا لمن لا يدفع لكم واختاروا سيرة المرشّح الذاتية التي لا غبار عليها"

26
APRIL
2018
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بانو: "تحذير رئيس الجمهورية هو لفئة قليلة مضللة من قبل سياسيين فاسدين" 

اعتبر المرشّح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى على لائحة " بيروت الأولى القويّة" العميد انطوان بانو أن "انتخاب اللبنانيين حيث هم في بلاد الانتشار انجاز يسجّل لوزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، وهو خطوة باتّجاه تعزيز الروابط بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، على أمل اقرار تخصيص عدد من المقاعد النيابية للبنانيين المنتشرين في الانتخابات المقبلة، وذلك لضمان التمثيل الصحيح والعادل لجميع اللبنانيين."
 
ورأى:" أن اتاحة المجال أمام المغتربين للانتخاب يمنحهم ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالتعبير عن خياراتهم وآرائهم بكلّ حرية، ويوفّر عليهم مشقّة وتكاليف الانتقال إلى لبنان في وقت قد لا يتلاءم مع برامجهم وأعمالهم."
 
وإذ شجّع الناخبين الموجودين في البلاد العربية على التصويت غداً " للبنان القوي"، رأى أن حرّية الاختيار متاحة لهم بشكل كبير طالما أنّهم بعيدون عن التأثيرات المادية والحاجات الخدماتية والخطابات الطائفية. وإذا كانت المنافسة سرّ النجاح، فإن الالتزام واجب مع المرشّحين وبرامجهم التي تلتقي وتتوافق مع مبادئهم وطروحاتهم وأفكارهم.
 
وأكّد بانو أن تحذير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الكلمة التي وجّهها أمس إلى اللبنانيين، وقال فيها " لا تصوّتوا لمن يدفع لكم " لم يقصد به غالبية اللبنانيين الشرفاء، لكنّ الرسالة موجّهة إلى قسم قليل من اللبنانيين المضلّلين والمستغلّين من قبل سياسيين فاسدين يسعون إلى الربح بأي ثمن."
 
وتمنّى على الناخبين " التصويت لمن لا يدفع لكم والاختيار على أساس برنامج المرشّح الوطني، ومصداقيته الصحيحة، ومناقبيته العالية، وتاريخه المشرّف في التضحيات، وسيرته الذاتية التي لا غبار عليها."
 
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