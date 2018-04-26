هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي بعد شهر من تحطّم طائرة له فوق لبنان!

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أقر الجيش الإسرائيلي بتحطم طائرة مسيرة "درون" تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية في أجواء الساحل اللبناني، وسقوطها على الأراضي اللبنانية، حسب موقع "واللا".

وذكر الموقع أن تحطم الطائرة الإسرائيلية نجم عن خلل فني بدون الإفصاح عن طبيعة الخلل، مؤكدا أنه لا خطر على تسرب المعلومات من الطائرة.

وحسب الموقع، قام سلاح البحرية الإسرائيلي فور الحادث بجمع حطام الطائرة لفحصه لدى الجهات التكنولوجية المختص في سلاح البحرية.

وكان قد أفيد الشهر الماضي عن تحطم طائرة إسرائيلية استخدمت للتجسس فوق قريتي بيت ياحون وبرعشيت اللبنانيتين.





(روسيا اليوم)