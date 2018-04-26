وزارة الخارجية والمغتربين: تصويت المغتربين سيحصل يومي 27 و29 ويمكن متابعة العملية الإنتخابية من خلال غرفة العمليات في الخارجية

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بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول الانتخابات خارج لبنان

تنطلق يوم غد الجمعة 27/4/2018 في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت المرحلة الأولى في عملية تصويت اللبنانيين بالخارج والتي تجري لأول مرة في تاريخ لبنان. وستكون القاهرة المحطة الأولى في هذا الإقتراع التاريخي الذي سيمارسه المنتشرون اللبنانيون الذين تسجلوا للإدلاء باصواتهم في الخارج في ست دول عربية هي إضافة الى مصر كل من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، وسلطنة عمان. وتستمر عملية الإقتراع في هذا اليوم لغاية الساعة الحادية عشرة بتوقيت لبنان.

أما المرحلة الثانية من إنتخابات الخارج، فستجري يوم الأحد 29/8/2018 في 33 دولة بالإضافة الى جزيرة غوادلوب، وستبدأ عملية الإقتراع منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت إنطلاقا من الساحل الشرقي لأستراليا على أن يُختتم التصويت بتمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين 30/4/2018 بتوقيت لبنان، بعد إقفال صناديق الإقتراع في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

وتودّ وزارة الخارجية والمغتربين التذكير بأنها ستنقل مباشرة عملية الإقتراع بالخارج طيلة ساعات التصويت المشار إليها أعلاه، ومن مختلف أقلام الإقتراع، وذلك من خلال غرفة عمليات أقامتها في مقرّها. ويمكن لوسائل الإعلام كافة، المحلية والأجنبية، مواكبة هذه العملية في الوزارة.

كما تفيد وزارة الخارجية والمغتربين بأنها وضعت بتصّرف المنتشرين الذين لديهم أي استيضاح او شكوى حول الانتخابات النيابية في الخارج، خطوطا ساخنة يتوفر عليها تطبيق الواتساب طوال فترة الاقتراع . والارقام هي الآتية:

+ 96170829212 ( الرجاء إعتماد هذا الرقم بدل الرقم +9613655666 الذي ورد في البيان السابق الذي صدر عن وزارة الخارجية بتاريخ 25/4/2018)

+٩٦١٣٣٦٣٢٣١

+٩٦١٧٠٩١٧٢٧٠