تطبيق يدلّ الناخبين على مراكز الإقتراع

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"أطلقت وزارة الداخلية والبلديات على موقعها الإلكتروني تطبيقا يدل المواطنين اللبنانيين إلى مراكز الاقتراع المحددة في الانتخابات النيابية لكل واحد منهم، حيث سينتخبون، وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني www.dgps.gov.lb، وكتابة التفاصيل الشخصية، للحصول على نتيجة فورية، حول مراكز اقتراع المقيمين في مختلف الدول.

وعلى اللبنانيين المقيمين في الخارج تدوين الاسم الثلاثي في الموقع، وكذلك يؤمن الموقع الإلكتروني آلية تسمح للبنانيين الذين سيقترعون في 6 أيار داخل لبنان، بمعرفة المراكز التي عليهم أن يتوجهوا إليها".