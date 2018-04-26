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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 نيسان 2018

26
APRIL
2018
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الأخبار:
انتخابات 2018: ولى زمن الأحادية الحريرية في صيدا
الطعن بالموازنة... يُحرج «الدستوري»: الدستور أم السياسة؟
اقتراح ماكرون «النووي»... مرفوض!

الجمهورية:
مانشيت:بطون السلطة والمال تبلع الإنتخابات ... والبنزين يقترب من الـ20 دولاراً
الطعن الدستوري «طوى» الرسالة الرئاسية ؟

البناء:
إنذار يمني للقصور السعودية... واجتماع لرعاة أستانة بمواجهة مساعٍ غربية خليجية
إجماع على التمسّك بالاتفاق النووي مع إيران... وترامب يرتضي مخرج ماكرون
عون: مشاكل الصوت التفضيلي سببها المرشحون لا القانون... وباسيل يردّ على الاتحاد الأوروبي

اللواء:
«الوطني الحر» يستعين بميزان الجوهرجي لتوزيع «التفضيلي»
الإنتخابات بين تحذيرين: عون من المال الإنتخابي والحريري من النزوح السوري
تأكيد سعودي باستهداف القيادي الحوثي صالح الصماد

المستقبل:
الحريري يواجه العالم بالحقيقة المرة:هذه أولويات لبنان
بروكسل: مساعدات بين 4.5 مليار دولار ودعوات لتحريك السلام السوري

Daily Star
Brussels pledges fall short, Hariri urges action

L'Orient-Le Jour
Nucléaire iranien : Macron tente le pari d’un accord complémentaire

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