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أسرار الصحف ليوم الخميس 26 نيسان 2018

26
APRIL
2018
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الأخبار:
الصمد يشكو تأخير الهويات
قال النائب السابق جهاد الصمد لـ«الأخبار» إنه إذا استمر تأخير تسليم بطاقات الهوية للمخاتير المحسوبين عليه في قضاء الضنية، سيؤثر ذلك سلباً بنتائج الانتخابات النيابية، وناشد وزير الداخلية نهاد المشنوق إعطاء تعليماته للمعنيين في الوزارة من أجل التسريع في ورشة تسليم الهويات قبل أن يدهم الوقت الجميع، وتمنى ألا يكون هذا التأخير متعمداً ويطاول فقط مرشحين من لون سياسي معين، داعياً هيئة الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها لجهة التدقيق في انحياز السلطة السياسية لمصلحة فريق ضد آخر.

الحريري إلى الشمال مجدداً
يعود رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم، إلى الشمال، حيث نُظّم برنامجٌ لدائرتَي الشمال الأولى (عكار) والشمال الثانية (طرابلس ــ المنية ــ الضنية). وقد تردّد، في وقت سابق، أنّ الحريري سيضع الحجر الأساس على العقار الوقفي الخيري رقم ١٤٧ في طرابلس، من أجل إنشاء مُجمّع تجاري. إلا أنّ عراقيل كثيرة تمنع الحريري، وشريكه يوسف الفتال، من تحقيق «الحُلم»، أهمّها عدم موافقة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على الأمر بعد.

الجمهورية:
يشكو تيار سلطوي في دائرة الشمال الثالثة من أن عدداً كبيراً من الناخبين إستفادوا من خدماته لكنهم سيقترعون لخصومه.

إعتذر نائب في أحد التيارات عن المشاركة في برنامج حواري سياسي على إحدى القنوات بسبب إستضافة البرنامج مرشحاً تجمعه معه خصومة إنتخابية.

وصفت أوساط سياسية متابعة لحركة أحد التيارات على الأرض بالوصول إلى «مصلّبيّة ما في عليها بوليس والسير واقف والسيارات فايتة ببعضا».

البناء:
خفايا 
رجّحت أوساط سياسية تأجيل إصدار التعيينات الإدارية في عدد من المراكز الشاغرة في الوزارات والإدارات العامة، إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في السادس من شهر أيار المقبل وتأليف حكومة جديدة. وعزت سبب التأخير في إنجاز هذه التعيينات، إلى خلافات طائفية ومذهبية بين بعض مكوِّنات الحكومة الحالية، على غرار مسائل أخرى ما زالت عالقة.


كواليس
رأت مصادر قيادية في المعارضة السورية وتشكيلاتها المختلفة أن الأزمة الراهنة التي نتجت عنها تشققات وانسحابات من صفوف المعارضة ليست بسبب خلاف سياسي فقد سلّم الجميع من زمان بأن القرار السياسي يتخذ في العواصم الداعمة، وأن السبب يعود لما تبلغته القيادات الرئيسية في المعارضة، بأن الإطار الدولي للحل السياسي في سورية قد تم التسليم به لروسيا، وأن مَن لا يرغب بالمشاركة في تسوية بالشروط الروسية يستطع المغادرة قبل أن تعرض على المؤسسات القيادية للمعارضة قرارات لا يريد المشاركة فيها.


اللواء:
غمز
يردّد نائب حالي انه كان يفضّل عدم الترشح للانتخابات لأسباب اجتماعية وإنسانية.
لغز
بدأ نواب في تيّار كبير، يعاكسون سياسة كتلهم، في ما خصَّ الانتخابات، وغيرها من شؤون سياسية وحياتية يومية.
همس
كلَّف نواب محامين من ذوي الخبرة تجهيز طعونات، في حال لم يحالفهم الحظ في الانتخابات.

المستقبل:
يقال
إنّ ديبلوماسيين مواكبين لمستجدّات الأمور على صعيد الاتفاق النووي الإيراني يؤكّدون أنه لا مفرّ أمام طهران سوى القبول بـ«ملحق جديد» لهذا الاتفاق يستجيب للشروط الغربية لا سيما على مستوى الحدّ من تهديد إيران للأمن الإقليمي.

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