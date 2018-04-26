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جلسة للمجلس الدستوري اليوم للنظر بالطعن المقدم بقانون الموازنة

26
APRIL
2018
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يعقد المجلس الدستوري جلسة اليوم في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدّم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة.

وأشارت مصادر دستورية لـ «البناء» الى أن «اجتماع الدستوري اليوم ليس جلسة إصدار حكم نهائي، بل هو الاجتماع الأول كي يقرّر وقف تنفيذ القانون، إذا وجد أسباباً مبررة أو رفض الطعن في القانون»، واستبعدت المصادر أن يقرّر المجلس وقف تنفيذ القانون، موضحة أن «لا أسباب قانونية لذلك، حيث إن نص المادة 49 لم يخالف القانون أو الدستور ولم يتحدّث عن توطين اللاجئين، حيث إن اللاجئين الفلسطينيين مقيمون ولديهم إقامات دائمة وليسوا بحاجة الى إقامات جديدة اضافة الى منعهم من التملك بقانون صدر في العام 2002».

وأوضحت المصادر أن «الالتباس يكمن في الطعن في الموازنة لمخالفتها المادة 83، حيث سيرى المجلس الدستوري إذ كان قانون الموازنة مرتبطاً بقانون قطع الحساب أم قانون مستقل»، وتتحدّث المصادر عن «غياب اجتهادات وسوابق في هذه المجال لا سيما أن معظم الدول لا تقرّ موازناتها من دون قطع حساب»، ولفتت الى أن «تعليق المادة 83 حصل بهدف تمرير موازنة 2017 وليس موازنة 2018 على أن تنجز وزارة المال جميع الحسابات منذ العام 1993 حتى الآن في مهلة لا تتعدّى السنة».

ولفتت الى أن «المجلس الدستوري سيعيّن مقرراً لإعداد تقرير بالطعن خلال عشرة أيام ويعرضه على المجلس الذي عليه أن يبتّ بالطعن في مهلة 15 يوماً من تاريخ تسلّم الطلب. وفي حال انقضت المهلة ولم يبتّ المجلس بالطعن، فحينها يسقط قرار الطعن»، ولفتت الى أن «نصاب انعقاد المجلس الأكثرية المطلقة أي ثُلثي أعضائه وهم ثمانية. وبالتالي تغيُّب 3 أعضاء يفقد نصاب الجلسة». وذكرت المصادر بانتهاء ولاية المجلس الدستوري واستمراره بعمله وفقاً للقانون، مستبعدة أن يصدر المجلس قراره بالطعن قبيل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي».

البناء
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