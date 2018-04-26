فترة الصمت الانتخابي دخلت حيّز التنفيذ

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طلبت هيئة الإشراف على الانتخابات في تعميم من جميع وسائل الإعلام داخل لبنان وخارجه التقيّد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليه في المادة 78 من الانتخاب بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 26 نيسان للانتخابات المحدّدة في 27 منه ومن الساعة صفر من تاريخ 28 نيسان للانتخابات المحدّدة في 29.

وقد أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ»البناء» أن «حدود الصمت الانتخابي يشمل فقط عملية اقتراع المغتربين وليس ما يتعلق بالناخبين المقيمين، وبموجب التعميم يُمنع على المرشحين ووسائل الإعلام توجيه نداءات للناخبين في الخارج أو ترويج لدعاية انتخابية موجّهة للمغتربين ما يؤدي الى التأثير على توجّه وإرادة الناخبين».