الخارجية: بيان الاتحاد الاوروبي يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الخارجية جبران باسيل البيان التالي:

"ردا على ما ورد في البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين. يستهجن الوزير باسيل اللغة المعتمدة التي تدرج من جهة مفاهيم ومصطلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً كمفهوم "العودة المؤقتة" و"العودة الطوعية" أو "خيار البقاء"، ومن جهة اخرى يتهم البيان الدول المضيفة بطرد النازحين قسراً وهو امر لم يتم اطلاقاً من قبل لبنان. كما يستنكر الوزير باسيل أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في البيان على الرغم من اعتراضه العلني سابقا على هذا التوجه الذي يغض النظر عمداً عن تحسن الوضع الأمني في سوريا.

يهم الوزير باسيل أن يؤكد على مواقفه السابقة والرافضة رفضاً قاطعاً ونهائياً لمبدأ التوطين او "الاندماج في سوق العمل" الوارد في البيان، ويعتبر العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرة داخل سوريا هي الحل الوحيد والمستدام لأزمة النازحين، كما ويؤكد على رفضه ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سوريا الذي قد يطول وذلك مع تأكيده على احترام لبنان لمبدأ عدم الإعادة القسرية.



كما يرى ان اللهجة المتبعة في البيان تدفع الى التشكيك ببعض النوايا الدولية والى التمسك اكثر بموقف لبنان الرافض لأي مبدأ يتعارض مع دستوره ويهدد هويته."