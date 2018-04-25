هيئة قضاء البترون: اما وقد عرفت هوية المعتدين الشخصية والحزبية ، فإننا نراهن على التحقيقات الجارية بعد توقيفهم من قبل الاجهزة الامنية .

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يهم هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر ان توضح فيما يتعلق بالتخريب الذي حصل على درب المسيلحة ما يلي :

اما وقد عرفت هوية المعتدين الشخصية والحزبية ، فإننا نراهن على التحقيقات الجارية بعد توقيفهم من قبل الاجهزة الامنية .

واننا نضع هذا الاعتداء امام الرأي العام وأبناء منطقة البترون وروادها من هواة الطبيعة التي تميز هذا المعلم السياحي بأجمل ما أبدعته الطبيعة وسكانها الاوائل.

.... وتستمر المسيرة على الدرب التي رسمناها مهما حاولت أيادي التخريب

فطريقنا نبنيها للجميع ولن يثنينا أحد عن متابعتها .

بالامس بنينا واليوم نبني وغدا سنبني والطريق طريقنا وطريقكم وهي تشبه يدنا الممدودة للجميع .

وكما أن قلعة المسيلحة شكلت حصنا منيعا في وجه الغزوات كذلك ستكون دربها عاصية في وجه كل من يريد المس بها .