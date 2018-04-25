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نقولا صحناوي للمغتربين: اراسلكم اليوم لأدعوكم الى المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة

25
APRIL
2018
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اعزائي المغتربين،


 اتوجه اليكم اليوم برسالتي هذه وقد ذقت طعم الهجرة مرتين في حياتي، واعرف جيداً معنى العيش بعيداً عن بلدنا لبنان، وعائلتنا الصغيرة كما الكبيرة، واتفهم تشوقكم للعودة الى لبنان الذي نحلم به، والذي ناضلنا من اجله ولا نزال نؤمن انه من أجمل الاوطان، رغم تلكؤ بعض المسؤولين وفشلهم في الوصول الى دولة القانون وانتظام المؤسسات وتحسين البيئة والحفاظ على التراث.

لقد كافحنا وإياكم لإسماع صوتكم ونجحنا بإعطائكم حقكم البديهي في التصويت في بلدان إقامتكم ككل البلدان التي تتمتع بالديمقراطية كما سنعمل لتخصيص نواب للمغتربين في الدورة المقبلة ، خصوصاً واننا مُنعنا من تمديد مهلة تسجيل المغتربين لتأمين مشاركة أوسع للانتشار في الانتخابات النيابية، لكن ذلك لم ولن يوقف من عزمنا على المضي في مسيرة الاصلاحات للوصول الى دولة لبنان القوي، لا بل دفعنا اكثر الى الوقوف مجموعين حول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنكون ذراعه التشريعية والتنفيذية لعهده.

اراسلكم اليوم لأدعوكم الى المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة، وتحفيز جميع اقاربكم واصدقائكم للاقتراع، والتصويت لمن يستحق ان ينال ثقتكم، ومن يعمل جاهداً على تأمين عودتكم الى لبنان، ليس لبنان الذي تركتموه، بل لبنان الذي يشبه دول انتشاركم ويحفزكم على العودة اليه، والبقاء فيه.

على امل اللقاء في لبنان الغد، لبنان القوي.
نقولا صحناوي

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