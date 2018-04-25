الخارجية: قرار كوريا الديمقراطية الشعبية يؤسّس لحوار مثمر

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ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعليق إجراء أية تجارب نووية أو صاروخية كما وإغلاق أحد مواقع التجارب النووية فيها، وتعتبر أن هذا القرار يؤسّس لحوار مثمر بين جميع أطراف الأزمة الكورية وصولاً للحل السلمي لها، وهو في مصلحة رخاء وإزدهار شبه الجزيرة الكورية.

كما تدعو الوزارة الى تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول الى عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية، حمايةً للامن والسلم الدوليين، وهي تشجب إستمرار إسرائيل في تطوير أسلحتها النووية وتشدد من جديد على ضرورة العمل لكي يكون الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.