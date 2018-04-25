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عوّاد: أنا صديق للثنائي الشيعي وأسير تحت سقف وثيقة التفاهم

25
APRIL
2018
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جدد المرشّح ربيع عواد مواقفه النابعة من قناعات راسخة لا تتغير على ما اشار في لقاء مع اهالي المنصف، قائلاً: نحن نرفض تغيير الصورة الجبيلية، في وقت نحن قادرون يدا واحدة ان نحافظ على المبادئ والتعايش، لافتاً الى ان مشروعه يصب في خدمة اهلنا الجبيليين من دون تفرقة، من خلال تشريعات او مشاريع تنتعش من خلالها المنطقة وتفتح افاقا وفرص عمل جديدة للشباب وترسخهم في أرضهم، وتصب كلها في مشروع بناء الدولة والوقوف الى جانب العهد.

عواد الذي قال إنه "أمل التغيير المقاوم" على لائحة لبنان القوي لفت الى انه صديق للثنائي الشيعي ويسير تحت سقف وثيقة التفاهم، واضاف ان الانتخابات والتنافس بين الجميع حق ديمقراطي وهذا الامر لا يفسد في الود قضية.

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