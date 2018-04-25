تعميم من وزارة الخارجية حول الانتخابات خارج لبنان

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تفيد وزارة الخارجية والمغتربين بانها وضعت بتصّرف المنتشرين الذين لديهم اي استيضاح او شكوى حول الانتخابات النيابية في الخارج، خطوطا ساخنة يتوفر عليها تطبيق الواتساب طوال فترة الاقتراع . والارقام هي الآتية:

+٩٦١٣٦٥٥٦٦٦

+٩٦١٣٣٦٣٢٣١

+٩٦١٧٠٩١٧٢٧٠

كما تذكّر الوزارة مندوبي المرشحين ومندوبي اللوائح ان عليهم تقديم نسخة عن التفويض مصدّقة من وزارة الخارجية والمغتربين خلال مدة حدها الاقصى يوم واحد قبل اجراء الانتخابات (يومي الجمعة والاحد) على ان يستحصل المندوب على التصريح الخاص اما من البعثة الدبلوماسية او من رئيس المركز.