living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما حدث في متجر رياضي في المتن!

25
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ربيع دمج - "رادار سكوب": على مدار عدة سنوات وخلال تَوَليه منصب مدير فرع لشركة أدوات وألبسة رياضية معروفة، دأب الشاب "هشام" (اسم مستعار) على اختلاس صندوق المتجر في فرع الزلقا - المتن.

شكوك إدارة قسم المحاسبة والتدقيق في الشركة كانت تحوم حول الموظفين الذين يعملون في هذا الفرع والبالغ عددهم اكثر من 5، لكن لم يخطر ببالهم أن يكون مديرهم هو السارق، كيف حصل ذلك؟

في مطلع شهر نيسان الحالي أوقف "هشام" في مكان عمله من قبل مفرزة الجديدة القضائية، وإقتيد إلى التحقيق حيث إعترف فوراً بالتهم المنسوبة إليه شارحاً كيفية اختلاس مبالغ من صندوق المتجر وفق معلومات موقع "رادار سكوب". كذلك تم الإستماع إلى شهادة الموظفات قبل تحويل ملفه إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان والذي بدوره إستمع لإفادة الجميع وبناء على ذلك تم توقيف المدير.

وبحسب إفادة المدعي عليه فإنه كان يستغل فترة إستراحة موظفة الصندوق معه ويتولى مهامها حين يأتي الزبون، فيقبض منه ويعطيه فاتورة بالمبلغ المقبوض، ولكنه الفاتورة غير صحيحة ويتم وضعها تحت علامة "معلقة" على نظام المحاسبة في الصندوق.

وبعد مغادرة الزبون كان يقوم بإستبدال الفاتورة، بأخرى يضع عليها رمز القطعة المباعة (بار كود) بعد حفظه بشكل دقيق، ثم يذكر في تقريره للمحاسبة بأنه تم رد القطعة ويأخذ من الصندوق الفرق المادي بين الفاتورة الأولى والثانية.

لاحظت الشركة هذه السرقات المتكررة بعد جردة حسابات دقيقة، وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة تم اكتشاف الفاعل، وأرفقت في دعوتها القضائية ضده القرص المدمج الذي يوثّق اختلاس "هشام" لمبالغ مالية من صندوق المتجر.

خلال التحقيقات معه إعترف المدعى عليه بما نسب إليه، لكنه برر فعلته بأن لديه مستحقات مالية في ذمة الشركة ليعود وينفي ذلك أمام القاضي. في وقت تمّت مواجهته بالمدير المالي والمحاسب في الشركة الذين برزوا مستندات ووثائق تؤكد عملية الإختلاس وكيفية تلاعبه بالستوك بعد نهاية كل عام.

وتبين ان المدعي عليه كان على مدار اكثر من 3 سنوات يمتهن اختلاس الصندوق والتلاعب في أرقام الستوك وتزوير فواتير أي انه احترف الإختلاس والتزوير، بيد انه إستطاع خداع الشركة والإدارة المالية طوال هذه المدة، بحسب التفاصيل التي حصل عليها "رادار سكوب".

أما الشاهدة "ش" فقد قالت في إفادتها انها كانت تستلم الصندوق منه وتلاحظ وجود أعمال مشبوهة يقوم بها، اما الشاهدة الثانية "ر" فقد قالت أنه لمرات عدة، تبين لها وجود نقص خلال استلامها الصندوق، إلا انه كان يقول لها "أنا بحلها" وكان يجبرها على إستلامه كما هو بصفته مديرها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout