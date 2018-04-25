هذا ما حدث في متجر رياضي في المتن!

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ربيع دمج - "رادار سكوب": على مدار عدة سنوات وخلال تَوَليه منصب مدير فرع لشركة أدوات وألبسة رياضية معروفة، دأب الشاب "هشام" (اسم مستعار) على اختلاس صندوق المتجر في فرع الزلقا - المتن.

شكوك إدارة قسم المحاسبة والتدقيق في الشركة كانت تحوم حول الموظفين الذين يعملون في هذا الفرع والبالغ عددهم اكثر من 5، لكن لم يخطر ببالهم أن يكون مديرهم هو السارق، كيف حصل ذلك؟

في مطلع شهر نيسان الحالي أوقف "هشام" في مكان عمله من قبل مفرزة الجديدة القضائية، وإقتيد إلى التحقيق حيث إعترف فوراً بالتهم المنسوبة إليه شارحاً كيفية اختلاس مبالغ من صندوق المتجر وفق معلومات موقع "رادار سكوب". كذلك تم الإستماع إلى شهادة الموظفات قبل تحويل ملفه إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان والذي بدوره إستمع لإفادة الجميع وبناء على ذلك تم توقيف المدير.

وبحسب إفادة المدعي عليه فإنه كان يستغل فترة إستراحة موظفة الصندوق معه ويتولى مهامها حين يأتي الزبون، فيقبض منه ويعطيه فاتورة بالمبلغ المقبوض، ولكنه الفاتورة غير صحيحة ويتم وضعها تحت علامة "معلقة" على نظام المحاسبة في الصندوق.

وبعد مغادرة الزبون كان يقوم بإستبدال الفاتورة، بأخرى يضع عليها رمز القطعة المباعة (بار كود) بعد حفظه بشكل دقيق، ثم يذكر في تقريره للمحاسبة بأنه تم رد القطعة ويأخذ من الصندوق الفرق المادي بين الفاتورة الأولى والثانية.

لاحظت الشركة هذه السرقات المتكررة بعد جردة حسابات دقيقة، وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة تم اكتشاف الفاعل، وأرفقت في دعوتها القضائية ضده القرص المدمج الذي يوثّق اختلاس "هشام" لمبالغ مالية من صندوق المتجر.

خلال التحقيقات معه إعترف المدعى عليه بما نسب إليه، لكنه برر فعلته بأن لديه مستحقات مالية في ذمة الشركة ليعود وينفي ذلك أمام القاضي. في وقت تمّت مواجهته بالمدير المالي والمحاسب في الشركة الذين برزوا مستندات ووثائق تؤكد عملية الإختلاس وكيفية تلاعبه بالستوك بعد نهاية كل عام.

وتبين ان المدعي عليه كان على مدار اكثر من 3 سنوات يمتهن اختلاس الصندوق والتلاعب في أرقام الستوك وتزوير فواتير أي انه احترف الإختلاس والتزوير، بيد انه إستطاع خداع الشركة والإدارة المالية طوال هذه المدة، بحسب التفاصيل التي حصل عليها "رادار سكوب".

أما الشاهدة "ش" فقد قالت في إفادتها انها كانت تستلم الصندوق منه وتلاحظ وجود أعمال مشبوهة يقوم بها، اما الشاهدة الثانية "ر" فقد قالت أنه لمرات عدة، تبين لها وجود نقص خلال استلامها الصندوق، إلا انه كان يقول لها "أنا بحلها" وكان يجبرها على إستلامه كما هو بصفته مديرها.