طرابلسي: نطالب القوى الامنية والقضائية بتسريع عمليات مكافحة المخدرات

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اجتمع اليوم بدعوة من جامعة الشرق الاوسط ، عدد كبير من اهالي السبتية بوقفة احتجاجية ضد تجار المخدرات اللذين يأخذون من منطقتهم منصّة لنجارة المخدرات وافساد جيل الشباب . وقد حضر هذه الوقفة التضامنية الى جانب رئاسة واعضاء الهيئة التعليمية والطلابية في جامعة الشرق الاوسط واهالي منطقة السبتية القسيس ادكار طرابلسي مرشّح التيار الوطني الحرّ في بيروت الثانية عن المقعد الانجيلي .



وقد صرّح القسيس طرابلسي : نحن نستنكر السيبان ونطالب القوى الامنية والقضائية بتسريع العمليات لمكافحة المخدرات ونضع الامر بين ايدي فخامة رئيس الجمهورية " بيي الكل " لحماية اولادنا ونشأنا الجديد من الآفة التي تضرب صحتهم ومستقبلهم .