رسالة رئاسية الى اللبنانيين مساء اليوم.. الرئيس عون يهنىء الوزير كيدانيان على فوز لبنان في معرض دبي للسفر

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يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، رسالة الى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، عشية بدء الانتخابات النيابية في الدول العربية يوم الجمعة المقبل والتي تستكمل يوم الاحد في اوروبا واميركا وآسيا وافريقيا.





وزير السياحة

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير السياحة اواديس كيدانيان الذي اطلعه على فوز الجناح اللبناني في معرض " سوق السفر العربي (الملتقي 2018) المقام في دبي، بجائزة افضل جناح من اصل 65 جناحاً انتشرت في المعرض الذي شارك فيه 2500 جهة عارضة من اكثر من 150 دولة.

وعرض الوزير كيدانيان للرئيس عون التحضيرات الجارية لمؤتمر visit Lebanon 2018 الذي سينعقد في لبنان في 10 ايار المقبل بحضور ممثلين عن 150 شركة سياحية عالمية، لافتا الى ان هذا المؤتمر سيكون فرصة للتلاقي بين اهم الشركات التي تعنى بتنظيم الرحلات السياحية في دول العالم.

وهنّأ الرئيس عون الوزير كيدانيان على الانجاز الذي حققته الوزارة في معرض دبي، مؤكدا على اهمية الحركة السياحية في الموسم المقبل لانعاش الاقتصاد اللبناني، لاسيما وان الاستقرار الذي ينعم به لبنان يساعد على تحقيق ذلك.





النائب فريد الياس الخازن

واستقبل الرئيس عون النائب الشيخ فريد الياس الخازن واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة.





النحات بطرس فرحات

وفي قصر بعبدا، النحات بطرس فرحات الذي قدم للرئيس عون نسخة من كتابه "حلم الحجر" بثلاث لغات، اضافة الى منحوتة على شكل قذيفة حفرت عليها الشارات العسكرية للضباط.

وهنأ الرئيس عون النحات فرحات على عطاءاته الفنية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.