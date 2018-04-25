بعض السياسيين لا قلب لهم ولا ضمير وهم مكشوفون لدى الناس.. بانو للـ "Tayyar.org": التضامن الوزاري مطلوب لصنع القرارات

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دعا المرشّح عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى على لائحة " بيروت الأولى القويّة" العميد انطوان بانو مجلس الوزراء غداّ إلى "تبنّي خطّة وزارة الطاقة والمياه لمعالجة أزمة الكهرباء، فيسجّل نقطة منيرة ومضيئة في سجّل انجازاته ويجيّرها لمصلحة جميع اللبنانيين، فيبرهن أعضاء الحكومة على اختلاف مرجعيّاتهم عن تضامن وزاري ضروري ومطلوب أن يميّز عمل الحكومة التي ستتألّف بعد الانتخابات النيابية."



ورأى في حديث للـ Tayyar.org: أن "هناك خللاً علينا اصلاحه وليس الهروب منه إلى الأمام. فالممارسات المؤسّساتية غير سليمة بسبب الاختلاف بالرؤية والمفهوم حول الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار."

وردّاً على ما إذا كانت المشكلة السياسية قابلة للحلّ والمعالجة؟

أجاب: "إذا بقيت على مستوى الممارسة ولم تتطرّق إلى الميثاقية ولم تدخل في الجوهر."

الممارسات المؤسّساتية

سئل عن كيفية تطبيق الممارسات المؤسساتية؟

أجاب: "الهوّة كانت سحيقة في الماضي. وبدأت تردم منذ انتخاب رئيس قويّ للجمهورية أدّى إلى مشاركة فئة من اللبنانيين كانت مبعدة في صنع القرار. وإنها ورشة مستمرّة لن تتوقّف حتّى تأمين الشراكة الوطنية الحقيقية. ويسجّل لرئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور نصّاً وروحاً، العمل على اصلاح الخلل القائم وادارة الحكم لمواجهة تفاقم الأزمات على اختلافها. وهو لا يوفّر جهداً لتثبيت التوافق وتسهيل الوصول الى الحلول الفضلى من خلال الوحدة والتضامن والانتقال إلى الممارسات المؤسساتية المنصوص عليها في الدستور والقوانين."

سئل عن ماهية الحلول المطلوبة؟

أجاب: "يحتاج الوضع في لبنان إلى حلول دستورية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية وهذا يتطلب التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاستي المجلس النيابي والحكومة في المرحلة المقبلة. فإذا لم نعرف ونتمكّن من مواجهة الأزمات بثقة وارادة بهدف تجاوزها والتغلب عليها فعندها ستسيطر علينا أكثر وتصبح معالجتها أكثر تعقيداً."

التضامن الوزاري

وشرح أننا "لا نطالب بالتضامن الوزاري على حساب مصالح الناس. غير أن التعطيل السياسي لملفات حيوية مرتبطة بحياة اللبنانيين مرفوض. التضامن الوزاري مطلوب، ولكن إذا تطلّب الأمر أحياناً التصويت فأين المشكلة في ذلك في ظلّ نظامنا الديمقراطي الحرّ. والديمقراطية التوافقية يجب ألا تلغي الديمقراطية التشاركية والعكس صحيح."



حتمية التغيير



سئل عن مدى ثقته بحصول التغيير المنشود في لبنان؟

أجاب: " التغيير في لبنان حاصل وحتمي، وسيشارك اللبنانيون بصنعه من خلال حسن اختيارهم في الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل. وأغتنم المناسبة لأدعو الشباب والشابات للمشاركة في صنع التغيير. هذا الزمن هو زمنهم. إنّه زمن الشباب. فاستفيدوا ولا تضيّعوا الفرص، لأن أبرز قمم النجاح حققها شباب طموح ومسؤول. أمّا الفشل فهو فقط عندما يقف الانسان مكانه ولا يقبل التغيير والتقدّم. وهذه ليست حال اللبنانيين الأحرار."

التمثيل القوي في المجلس

سئل: هل أنت مرتاح لخيار الناخبين في دائرة بيروت الأولى؟

أجاب: " ثقتي كبيرة بخيار الناخبين في دائرة بيروت الأولى الذين لم يعودوا يتأثروا بالشائعات المضلّلة الصادرة عن بعض رجال السياسة فيها الذين لا قلب لهم ولا ضمير وهم مكشوفون لدى الناس. وهم مدركون أن تمثيلنا القوي في الندوة البرلمانية سيفعّل تمثيلنا في مجلس الوزراء ويدعمنا في صنع القرارات الشفّافة وتعطيل القرارات المشبوهة."

وعن مشاركته في الخدمة العامة يقول العميد بانو إنّها " لا تقوم على مقياس الربح والخسارة على الصعيد الشخصي. فأن أعكس بقولي ما أعيشه وألتزم به. انتميت إلى مدرسة الشرف والتضحية والوفاء. هذه المدرسة يفعل أبناؤها. ويفضّلون الأفعال على الأقوال. لقد نشأت على الانضباط واحترام النظام، وهذا ما سأسعى إلى تطبيقه للقضاء على الفوضى."