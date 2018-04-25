وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يستقبل وكالة موديز للتصنيف‎

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استقبل قبل ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وفداً من وكالة موديز لخدمات الاستثمارات ضمّ نائب الرئيس أليسا كابوني والكسندر بيرجيسي وجرى البحث في الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان والمنطقة.



وتم استعراض الخطوات الرئيسة التي تقوم بها الدولة اللبنانية على ضوء الاجتماعات الدولية التي حصلت ولاسيما اجتماعات سيدر 1. حيث عرض الوزير خوري اهمية الاستقرار المالي والامني في لبنان منذ تسلم العماد ميشال عون مهامه كرئيس للجمهورية ووضع آليات عمل للإصلاح وفقاً للإرادة السياسية الراهنة لتأمين المناخات المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.



كما تم عرض اهمية اصلاح قطاع الكهرباء وخفض العجز التجاري من تنويع الاقتصاد وتفعيل القطاعات المنتجة بناء على نتائج الدراسة الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركة ماكنزي الاستشارية.



وأكد الوزير خوري على اهمية دور القطاع الخاص اللبناني والقدرات البشرية كعنصرين اساسيين للنهوض في لبنان .