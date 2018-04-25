خلص اقتنعت بالتغيير رح اترك التيار... (عبدو طراف)

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ليلة طويلة قضيتها تفكير وتشغيل ضمير وقررت بناء على كل شي عم شوفو من برامج انتخابية ومواقف تدعوني للتغيير قررت قررت قررت وبتمنى الكل يسمعني ويسمع مني .انا اقتنعت انو التيار الوطني الحر كذاب ورح انتخب ضدهم لان غير هيك ما رح يسطلح البلد وكلكن لازم تعملو متلي واذا مش مصدقين رح خبركن بناء على شو اخدت قراري :

انا حطيت حالي مطرح ابن عكار وفكرت كيف الشيخ هادي حبيش وكريم بيك الراسي ورفقاته النواب حولوا عكار لجنة بيكفي بس توصل على ساحة حلبا وتصير تتأمل البشاعة بالمباني وديق الطريق هونيك دغري بتاخد قرار وانا وعم اعمل جولة بقرى عكار انشرح قلبي من خيم النازحين ومن الفقر يلي شفتو على وجوه الناس وحسيت حالي ببلاد ما قبل التاريخ طرقات البحص الحلوة الجسورة يلي عند اول شتوة قوية بتروح مع المي على البحر ساعتها عنجد قررت غير وانتخب هادي ابن حبيش وكريم ابن عبدالله الراسي والبعريني ابن البعريني والمرعبي ابن طلال وسامي ابن فتفت يلي اقتنعت ببرنامجهم يلي رح يحافظ على عكار كمتحف لبلاد العصر الحجري .



تخايل حالك من الكورة مثلا ! في اطيب منها بوظة سالم يلي بس تفكر بالكورة بتخطر على بالك .. في اجمل منها كل سنة مزارعي الزيتون يتظاهروا قدام بيت سليم بيك سعادة وفايز بيك غصن ويصيرو يترجوهن يدبرولهن تصريف لمحصول الزيت والزيتون .. يا الله ما اجملها الكورة الخضراء لما تصير رمادية بس اوصل على اولها مطرح ما بتلتقى مع مقالع الموت تبع الترابة بشكا ... بشرفكن في اجمل من هيدا الجسر الباطون تبع معمل الترابة يلي بيقطع فوق الطريق وبيكفي صوب البحر ومن هونيك رفعت نظري طلوع وساعتها صرت اتخايل حالي بزغرتا فوق فوق عند البيك سليمان حارس الشمال وركعت صليت ابنو طوني البيك الزغتور ينجح ! ليش حدا منكن بيتخايل يطلع على بحيرة بنشعي مثلا وما يكون طيف طوني بيك ابن سليمان بيك ابن طوني بيك ابن سليمان بيك عم يحوم حواليي وصور فيرا بنت يمين والوزير الكتوم سعادة وملك الزفت ابن فنيانوس يا الله يا بيك يطول عمرك يا بيك حبيبنا يا بيك...

تخايل حالك واقف فوق وعم تتفرج تحتك على تنورين وما تشوف الشيخ بطرس يلي قضى ٥٠ سنة من عمروا وهوي يغير لون شعره ويشد جفون عيونو حتى يضل محافظ على شباب تنورين .. في حدا منكن ينكر انوا الشيخ بطرس ما تعذب عند اطباء التجميل حتى يضل محافظ على الصورة الاجمل لتمثيل قضاء البترون ؟ فيكن تنكروا انو الشيخ بطرس كان بطل من ابطال الاستقلال ؟ فكركن تنكروا على الشيخ بطرس قديش اضطر ينحني قدام غازي كنعان كرمالكم ورجع انحنى قدام رستم كرمالكم وحفاظا على كرامة اهل القضاء قرر ينحني قدام فيلتمان ويضحي وياكل سندويش مع غونداليزا !! هيدا كله وغيره قنعني بالتغيير والعن التيار الوطني الحر وغير وانتخب الشيخ بطرس . ورفيقه ابن شبطين الأغر الشب الحلاوة سامر جورج سعادة يلي كرامتكن صرلوا كذا سنة بيتنقل المعتر بين نيابة طرابلس ونيابة البترون 😬



حدا منكن بيتخايل هوي وعم يقطع من البترون على جبيل يوقف فوق ويصرخ يا فارس يااااا فارس ويطل الدكتور فارس هوي ورفقاتوا عم يمارسوا رياضة المشي فوق القمم وعم يناضل هونيك ضد السوري وضد الايراني وضد حزب الله😄 وعلى صوت الصريخ يوعى الشب الحلو زياد حواط يلي ما حدا منا في ينكر جمال شجرة الحديد يلي بيعملها على الميلاد، في حدا منكن ينكر كيف زياد بن اخيرام عمر بجبيل قلعة كبيرة ونشر منها الابجدية ! وحول جبيل لروعة الروعات. بس انتبه خليك بجبيل تحت الطريق اوعا تطلع طلوع صوب مستيتا او بلاط حتى ما تنصاب بعمى الوان البشاعة وما تعلق بالجور يلي على الطرقات ! وما كتير تفكروا ! طولو بالكن زياد ما لحق يخلص كل جبيل وهلق رح ياخد التعليمات الصحيحة من الحكيم كيف يحكي وكيف يبني وكيف يصلح جبيل كل جبيل مش بس السوق .. ومنشان هيك استأجر ارض من الدير على طريق مار شربل ب ٦ مليون دولار على ٩٠ سنة وحتى يأكد على العيش المشترك بين الطوايف قرر يأجرها لشركة مملوكة من غير طايفته وبمبلغ صغير ١٨ مليون دولار بالسنة حتى يعملولكن سنتر ضخم يقضي على المحلات التجارية بالسوق العتيق ...واهلها الجبيليين .



غدا كسروان المتن وباقي الاقضية.