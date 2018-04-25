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الحريري من بروكسيل: لبنان اصبح مخيماً كبيراً للاجئين

25
APRIL
2018
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اشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أنّ " السوريين يواجهون ظروفا صعبة في المخيمات"، لافتاً إلى " مأساة الشعب السوري تستمر للمرة الثامنة ولبنان يستمر بإظهار حس ضيافة وتضامن وتعاون مع النازحين في وقت بدأت فيه موارد المجتمع المضيف تستنزف".

 

وقال في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا" في بروكسل: "اليوم وضعنا أسوأ من السنوات الفائتة ولبنان اصبح مخيماً كبيراً للاجئين"، لافتاً إلى أنّ "لبنان يستضيف 1.5 مليون لاجىء".

 

وتابع الحريري: "رغم كل التحديات احترمنا التزاماتنا وسمحنا بتجديد اقامات السوريين وتسجيل الولادات بطريقة شرعية".

 

كما أشار إلى أنّ "وزارة الصحة العامة قامت بانجاز تطور كبير في ما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية غير المكلفة للنازحين".

 

اقتصادياً، اعتبر أنّ "نجاح مؤتمر سيدر يُظهر التزام المجتمع الدولي بالحرص على الاستقرار اللبناني لكن فرص انعدام الاستقرار الاقتصادي اللبناني موجودة ولا يمكن تجاهلها".

 

واضاف: "من المهم جداً أن نستمر بالعمل معا لتحسين أوضاع المجتمع المضيف والنازحين ولذلك يجب تحسين مساهمة الدول الصديقة بخطة دعم الدول المضيف للنازحين، واطلب مساعدتكم من اجل اعادة اعمار وبناء مخيم نهر البارد للسوريين".

 

وقال: "علينا الحصول على 100 مليون دولار لتمويل المشاريع الانمائية".

 

وختم: "اشدد على امتناني العميق لجميع الشركاء الدوليين على دعمهم المستمر لمساعدة لبنان على مواجهة التحديات المتأتية من الازمة السورية"، معتبراً أنّه "يجب ان نعمل يدا بيد معا لمواجهة اثار الازمة السورية في لبنان".

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