في الحازمية.. غافل الموظفين واختبأ داخل سوبر ماركت!

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أعلنت قوى الامن الداخلي، في بيان، أنّه "بتاريخ 23/4/2018، ادعت صاحبة سوبر ماركت الساحة في محلة الحازمية لدى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الاقليمي، انّ مجهولين أقدموا ليل 22 و23 الجاري على سرقة أموال من داخل خزنة حديدية في السوبر ماكت إضافة الى اغراض وبطاقات تشريج واجهزة خلوية، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 21 ألف دولار اميركي.





ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والمتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تبيّن أنه صباح 22 الجاري دخل شخص مجهول الى السوبر ماركت المذكورة واختبأ بداخلها، وبعد مغادرة الموظفين أقدم على السرقة وغادر بعدما فتح الباب من الداخل. كما تبين ان الشخص المذكور غادر باتجاه بلدة الزعرورية في اقليم الخروب.





وقد تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيفه مع شقيقه، وهما:



- ع. ج. ( مواليد عام 1998، سوري)

- ح. ج. ( مواليد عام 1991، سوري)





وبتفتيش مكان اقامتهما، عثر بحوزة الاول على حقيبة تحتوي على كمية من المسروقات ومبلغ 7 ملايين ل.ل. و650$، وعدد من بطاقات التشريج وأجهزة خلوية، ساعات يد، زجاجات عطور وبعض أدوات العدة.





وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بارتكابه عملية السرقة من دون علم شقيقه.





والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".