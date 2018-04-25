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معرض الوظائف 2018 في جامعة الروح القدس

25
APRIL
2018
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في إطار معرض الوظائف الذي ينظمه، كل سنة، مكتب التوجيه والانخراط المهني في جامعة الروح القدس – الكسليك، استقبلت الجامعة حوالى 50 شركة ومؤسسة تضم مدارس، ومصارف وشركات تأمين، وشركات اقتصادية وصناعية ومعلوماتية ومالية وزراعية وغذائية وتجارية وطبية، ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى الجيش اللبناني، المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الخارجية والمغتربين والصليب الأحمر اللبناني.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعرض يهدف إلى مساعدة الطلاب على إيجاد فرصة عمل أو تدريب في أهم الشركات في لبنان، وذلك عبر تعريفهم على فرص التدريب والعمل المتوفرة والمرتبطة بمجال اختصاصهم.


عبود

افتُتح اللقاء بكلمة مدير مكتب التوجيه والانخراط المهني خليل عبود مشيراً إلى أنّ "هذا النشاط يتيح فرصة أمام الطلاب لإيجاد وظيفة عند انتهاء مسيرتكم الأكاديمية. وها أنتم، اليوم، وجهاً لوجه مع أصحاب العمل لاكتشاف خياراتكم والتعرّف أكثر على نقاط القوة والضعف لديكم والمهارات المطلوبة".

ودعا الطلاب إلى "أن يعملوا جاهدين ويتحلّوا بالعزم والحماسة ويتسلّحوا بكل ما هو ضروري لمواجهة التحديات التي تطرحها الحياة الفعلية وسوق العمل التنافسي". وختاماً، شكر رعاة هذا النشاط: بنك بيروت، فرست ناشيونال بنك، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، INDEVCO، Zouki، Classic Burger Joint، Careem، Mon Maki à moi".


الأب هاشم

ثم ألقى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم كلمة اعتبر فيها أنّ "وجود هذا العدد الكبير من الشركات من مختلف القطاعات في حرم جامعتنا، هو دليل على التعاون الوثيق القائم بين الجامعة وعالم الأعمال. إذ بنا نتبادل معكم، أنتم أصحاب العمل والشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، مسؤولية مشتركة لدعم الطلاب وتأمين لهم فرصة عمل أو تدريب تتناسب وتطلعاتهم ومهاراتهم".

وتابع بالقول: "صحيح أننا نصرّ على تقديم مستوى تعليم راقٍ، إلا أننا نركّز اهتمامنا أيضاً على جعل الطالب يختبر تجربة تعليمية متميّزة. طلابنا هم سفراؤنا إلى خارج حدود الجامعة وأدعوكم أن تجعلونهم كذلك لأنهم على قدر المسؤولية والطموحات".

وختاماً، جال الحاضرون على المعرض للتعرف أكثر على الشركات المشاركة وفرص العمل المتاحة.

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