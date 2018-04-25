أيها اللبنانيون.. استعدوا لمفاجأة طقس نهاية نيسان!

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أعلن الأب إيلي خنيصر المتخصّص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ الأمطار ستنهمر بغرازة في فلسطين واربد ويبرود ومعلولا وجنوب لبنان والجبال الغربية والبقاع.

وفيما يلي الأحوال الجوية في لبنان:

يغطي الغبار الناتج عن تدفّق الرياح الصحراوية من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، الأردن وسوريا ولبنان ومن المتوقع ان تتشكل عواصف رملية في جنوب شرق سوريا وشرق الأردن خلال اليومين المقبلين وسوف تصل نسبة الغبار فوق لبنان الى 60% ما يسبب انخفاضاً بالرطوبة لتصل الى 35%، بينما تنشط الرياح الغربية الرطبة فوق فلسطين حيث سيتشكل منخفض جوّي غزير الأمطار، ويكون مصحوباً بعواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد سيضرب القدس كدرجة اولى ويتابع نحو شمال غرب الأردن فتنال اربد وعمان حصتهما من الأمطار، بانتظار ان يتمدّد نحو جنوب لبنان والبقاع الغربي والوسط بين مساء الأربعاء وصباح الخميس، فتتساقط امطار موحلة تشتدّ بعد الظهر وفي ساعات المساء بين دمشق ومعلولا ويبرود وسلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية ولن يكون للساحل اللبناني حصة كبيرة من الهطولات لأن المنخفض الجوّي لن يأتي من جهة الغرب بل سيتمدد من الجنوب نحو شرق سوريا.



طقس يوم الخميس: غائم وممطر في لبنان، وهذه هي المناطق التي رسمها الرادار من حيث كمية الهطولات ليومي الخميس والجمعة وصباح السبت:

-الهطولات كدرجة اولى: مرجعيون وجزين وراشيا ورميش، البقاع الغربي والوسط وبعلبك والسلسلة الشرقية، الجبال الغربية، بشري والضنية وزغرتا وجبيل والبترون وشكا.



الهطولات كدرجة ثانية: مناطق الشوف والساحل من صور وصيدا الى جونية، شمال لبنان.



قد يتأخر تساقط الأمطار لساعات قليلة بسبب كثافة الغبار في الجوّ الذي ينتظر ارتفاعاً بنسبة الرطوبة نتيجة التغذية المنتظرة من الرياح الغربية الرطبة ومن الرياح الصاعدة من المحيط الهندي نحو بحر العرب ومن ثمّ غرب الأردن.