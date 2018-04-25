living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيها اللبنانيون.. استعدوا لمفاجأة طقس نهاية نيسان!

25
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الأب إيلي خنيصر المتخصّص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ الأمطار ستنهمر بغرازة في فلسطين واربد ويبرود ومعلولا وجنوب لبنان والجبال الغربية والبقاع.

 

وفيما يلي الأحوال الجوية في لبنان:
يغطي الغبار الناتج عن تدفّق الرياح الصحراوية من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، الأردن وسوريا ولبنان ومن المتوقع ان تتشكل عواصف رملية في جنوب شرق سوريا وشرق الأردن خلال اليومين المقبلين وسوف تصل نسبة الغبار فوق لبنان الى 60% ما يسبب انخفاضاً بالرطوبة لتصل الى 35%، بينما تنشط الرياح الغربية الرطبة فوق فلسطين حيث سيتشكل منخفض جوّي غزير الأمطار، ويكون مصحوباً بعواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد سيضرب القدس كدرجة اولى ويتابع نحو شمال غرب الأردن فتنال اربد وعمان حصتهما من الأمطار، بانتظار ان يتمدّد نحو جنوب لبنان والبقاع الغربي والوسط بين مساء الأربعاء وصباح الخميس، فتتساقط امطار موحلة تشتدّ بعد الظهر وفي ساعات المساء بين دمشق ومعلولا ويبرود وسلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية ولن يكون للساحل اللبناني حصة كبيرة من الهطولات لأن المنخفض الجوّي لن يأتي من جهة الغرب بل سيتمدد من الجنوب نحو شرق سوريا.


طقس يوم الخميس: غائم وممطر في لبنان، وهذه هي المناطق التي رسمها الرادار من حيث كمية الهطولات ليومي الخميس والجمعة وصباح السبت:
-الهطولات كدرجة اولى: مرجعيون وجزين وراشيا ورميش، البقاع الغربي والوسط وبعلبك والسلسلة الشرقية، الجبال الغربية، بشري والضنية وزغرتا وجبيل والبترون وشكا.


الهطولات كدرجة ثانية: مناطق الشوف والساحل من صور وصيدا الى جونية، شمال لبنان.


قد يتأخر تساقط الأمطار لساعات قليلة بسبب كثافة الغبار في الجوّ الذي ينتظر ارتفاعاً بنسبة الرطوبة نتيجة التغذية المنتظرة من الرياح الغربية الرطبة ومن الرياح الصاعدة من المحيط الهندي نحو بحر العرب ومن ثمّ غرب الأردن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout