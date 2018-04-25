سرق حوالي 100 مليون ليرة في المنصورية.. وهذا ما حصل!

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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 21/4/2018، أقدم مجهول على الدخول إلى أحد المنازل في محلة المنصورية وسرق مبلغ من المال.

بنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبأقل من 48 ساعة، من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه، وهو:

- ر. م. (مواليد عام 1985، لبناني)

وضبط بحوزته مبلغ /62/ مليوناً ل. ل. و/25/ ألف دولاراً اميركياً وبعض المستندات.

أحيل الموقوف الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.