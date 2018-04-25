living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشير.. يضرب الرقم القياسي بعدد أبواب الدعارة في لبنان!

25
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"رادار سكوب":

ضرب اللبناني بشير.س (35 سنة) الرقم القياسي في عدد أوكار الدعارة السرية التي يديرها في ساحل كسروان وتحديداً جونيه والمعاملتين والكسليك.

ومنذ اقل من شهر داهمت عناصر من مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، عدداً من هذه الأماكن في محلة الحمرا إثر ورود معلومات تفيد عن أن بشير يدير هذه الأوكار منذ العام 2015 بعدما كانت ملاهي ليلية في سنوات سابقة.

وبعد إنتهاء مدة تراخيص هذه الملاهي قام بتحويلها إلى حانات لإحتساء الكحول ولكن في الواقع كان قد حوّل غرفاً صغيرة داخل هذه الحانات إلى مقر لممارسة الجنس عبر أبواب سرية يدخل إليها الزبون ويختار ما لذ وطاب له من قاصرات لبنانيات وسوريات فضلا عن راشدات.

وبحسب معلومات "رادار سكوب" فإن خلال مداهمة عناصر الشرطة القضائية لهذه الأماكن، عثروا على الأبواب السرية فدخلوها ليجدوا أوقية ذكرية وبعض الأشياء التي تؤكد استعمال تلك الغرف لممارسة الدعارة.

لكن المفارقة كانت في عدم العثور في هذه الأماكن على أي فتاة وربما قد تم تهريبهن إلى أماكن أخرى، إلا أن "بشير.س" إعترف في التحقيقات الأولية ثم الإستنطاقية في محكمة بعبدا بالتهم المنسوبة إليه وتم توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص لمحاكمته وفق الأصول.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout