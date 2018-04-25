بشير.. يضرب الرقم القياسي بعدد أبواب الدعارة في لبنان!

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"رادار سكوب":





ضرب اللبناني بشير.س (35 سنة) الرقم القياسي في عدد أوكار الدعارة السرية التي يديرها في ساحل كسروان وتحديداً جونيه والمعاملتين والكسليك.





ومنذ اقل من شهر داهمت عناصر من مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، عدداً من هذه الأماكن في محلة الحمرا إثر ورود معلومات تفيد عن أن بشير يدير هذه الأوكار منذ العام 2015 بعدما كانت ملاهي ليلية في سنوات سابقة.





وبعد إنتهاء مدة تراخيص هذه الملاهي قام بتحويلها إلى حانات لإحتساء الكحول ولكن في الواقع كان قد حوّل غرفاً صغيرة داخل هذه الحانات إلى مقر لممارسة الجنس عبر أبواب سرية يدخل إليها الزبون ويختار ما لذ وطاب له من قاصرات لبنانيات وسوريات فضلا عن راشدات.





وبحسب معلومات "رادار سكوب" فإن خلال مداهمة عناصر الشرطة القضائية لهذه الأماكن، عثروا على الأبواب السرية فدخلوها ليجدوا أوقية ذكرية وبعض الأشياء التي تؤكد استعمال تلك الغرف لممارسة الدعارة.





لكن المفارقة كانت في عدم العثور في هذه الأماكن على أي فتاة وربما قد تم تهريبهن إلى أماكن أخرى، إلا أن "بشير.س" إعترف في التحقيقات الأولية ثم الإستنطاقية في محكمة بعبدا بالتهم المنسوبة إليه وتم توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص لمحاكمته وفق الأصول.