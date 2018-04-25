عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 نيسان 2018

الأخبار: الريِّس
محمد صلاح: سماء واحدة فوق القاهرة، روما، وكل العالم!
الديار: المستقبل ينافس الوطني الحرّ على الكاثوليكي في جزين والمعركة مسيحية في الشوف
الأنوار: ١٠ نواب يقدمون طعناً الى المجلس الدستوري ويجمدون الموازنة
البناء: ترامب يستعين بماكرون للنزول عن شجرة التصعيد في الملف النووي الإيراني
بروكسل يفشل كمرجعية للحل في سورية... ويكتفي بقيود على عودة النازحين
المادة 49 من الموازنة أمام «الدستوري»... وبري: «الثنائي» وطني كما «الثلاثية»
النهار: مناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد 6 أيار المادة 49 من الموازنة سارية المفعول
اللواء: «حرب الحواصل» تُشغِل لوائح السلطة.. وكمائن إنتخابية في 6 أيار
لبنان يتوقَّع مساهمة متواضعة في مؤتمر بروكسل.. والكهرباء وسندات خزينة وتعيينات دبلوماسية غداً
الجمهورية: زاسبيكين لـ«الجمهورية»: نرفض تحجيم أيّ طائفة لبنانية
المستقبل: الحريري يلقي كلمة لبنان اليوم في «بروكسل 2»: العالم مُطالب بتحمّل أعباء النزوح
48 ساعة على انطلاق «الاستحقاق»
the daily star: Le Hezbollah enferme ses opposants dans une « liste noire »
l'orient le jour: Trump: Iran will pay if nuclear program restarts