عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 نيسان 2018

A + A -

الأخبار: الريِّس

محمد صلاح: سماء واحدة فوق القاهرة، روما، وكل العالم!



الديار: المستقبل ينافس الوطني الحرّ على الكاثوليكي في جزين والمعركة مسيحية في الشوف

الأنوار: ١٠ نواب يقدمون طعناً الى المجلس الدستوري ويجمدون الموازنة



البناء: ترامب يستعين بماكرون للنزول عن شجرة التصعيد في الملف النووي الإيراني

بروكسل يفشل كمرجعية للحل في سورية... ويكتفي بقيود على عودة النازحين

المادة 49 من الموازنة أمام «الدستوري»... وبري: «الثنائي» وطني كما «الثلاثية»



النهار: مناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد 6 أيار المادة 49 من الموازنة سارية المفعول



اللواء: «حرب الحواصل» تُشغِل لوائح السلطة.. وكمائن إنتخابية في 6 أيار

لبنان يتوقَّع مساهمة متواضعة في مؤتمر بروكسل.. والكهرباء وسندات خزينة وتعيينات دبلوماسية غداً



الجمهورية: زاسبيكين لـ«الجمهورية»: نرفض تحجيم أيّ طائفة لبنانية

المستقبل: الحريري يلقي كلمة لبنان اليوم في «بروكسل 2»: العالم مُطالب بتحمّل أعباء النزوح

48 ساعة على انطلاق «الاستحقاق»



the daily star: Le Hezbollah enferme ses opposants dans une « liste noire »

l'orient le jour: Trump: Iran will pay if nuclear program restarts