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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 نيسان 2018

25
APRIL
2018
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الأخبار: الريِّس
محمد صلاح: سماء واحدة فوق القاهرة، روما، وكل العالم!

 

 


الديار: المستقبل ينافس الوطني الحرّ على الكاثوليكي في جزين والمعركة مسيحية في الشوف

 

 

 

الأنوار: ١٠ نواب يقدمون طعناً الى المجلس الدستوري ويجمدون الموازنة

 

 


البناء: ترامب يستعين بماكرون للنزول عن شجرة التصعيد في الملف النووي الإيراني
بروكسل يفشل كمرجعية للحل في سورية... ويكتفي بقيود على عودة النازحين
المادة 49 من الموازنة أمام «الدستوري»... وبري: «الثنائي» وطني كما «الثلاثية»

 

 


النهار: مناقشة الاستراتيجية الدفاعية بعد 6 أيار المادة 49 من الموازنة سارية المفعول

 

 

 


اللواء: «حرب الحواصل» تُشغِل لوائح السلطة.. وكمائن إنتخابية في 6 أيار
لبنان يتوقَّع مساهمة متواضعة في مؤتمر بروكسل.. والكهرباء وسندات خزينة وتعيينات دبلوماسية غداً

 

 


الجمهورية: زاسبيكين لـ«الجمهورية»: نرفض تحجيم أيّ طائفة لبنانية

 

 

المستقبل: الحريري يلقي كلمة لبنان اليوم في «بروكسل 2»: العالم مُطالب بتحمّل أعباء النزوح
48 ساعة على انطلاق «الاستحقاق»

 

 


the daily star: Le Hezbollah enferme ses opposants dans une « liste noire »

 

 

 

l'orient le jour: Trump: Iran will pay if nuclear program restarts

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