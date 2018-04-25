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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 نيسان 2018

25
APRIL
2018
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
بالرغم من تصريحات قيادات حزبية في قوى 14 آذار بضرورة تهدئه الأجواء الانتخابية المستعرة في صفوف مناصريها، ما زال عدد من مناطق انتشار تلك الأحزاب يشهد توترات واحتكاكات بين المناصرين لها ومناصري خصومهم، ويسقط فيها عدد من الجرحى، الأمر الذي أثار مخاوف أوساط سياسية من استمرار هذه الحالة وتطوّرها إلى ما هو أكثر من مجرد احتكاكات محدودة.


كواليس

توقعت مصادر خليجية أن يكون حادث الطائرة بدون طيار التي حلّقت فوق القصور الملكية في الرياض وما رافقه من إطلاق نار في محيط القصور، والحديث عن إخلاء الملك وولي عهده منها جزءاً من محاولة يمنية للثأر من اغتيال القيادي اليمني صالح الصماد قبل الإعلان عن الاغتيال، لكن عدم بلوغ العملية أهدافها فرض الإعلان المتأخر يوم الإثنين، بينما بدا أن كل الكلام السعودي عن عمل استخباري دقيق ينفيه عدم التجرؤ على إعلان المسؤولية إلا بعد إعلان صنعاء نعي الصماد، ما يعني أن القصف الجوي تمّ لموكب مجهول الهوية وليس لشخصية تمّ تتبعها استخبارياً.

 


النهار: أسرار الآلهة

 

بكركي محايدة

سجل غياب المرشحين بشكل كبير عن بكركي التي أبلغت الجميع رغبتها في عدم التحوّل منبراً لهم وأنها على مسافة واحدة من الجميع....

 

أسعار الأصوات

تردّد أن أسعار الأصوات بلغت حداً قياسياً في دائرة البقاع الأولى بعدما بلغ التنافس مرحلة متقدمة بين متمولين....


وزراء متغيبون


يلاحظ أن معظم الوزراء ولا سيما المرشحين منهم لا يحضرون الى وزاراتهم هذه الايام والبعض منهم ممن لم يحالفهم الحظ لدخول اللوائح يقضي معظم أوقاته خارج لبنان...

 

 

 

اللواء: أسرار


غمز
يجزم مصدر ديبلوماسي أن نسبة تصويت المغتربين ستكون مفاجئة، لجهة العدد الذي سيشارك وكيفية توزيع أصواته..


همس
نصح رئيس تيّار سياسي بالتقليل من اندفاعته التي تبدو معادية لحليف «استراتيجي» بدأ يتذمر منه..


لغز
يلتقي رئيس حزب وسطي، في منزل نائب في كتلته محازبين وجمهوراً «إقليمياً» السبت المقبل بعيداً عن المهرجانات..

 

 

 

الجمهورية: أسرار

لقاء
حصل لقاء في أنطلياس لمرشح تابع لأحد التيارات وفي المحصلة خرج المجتمعون بإنطباع عن مرشح آخر نال تأييدهم.

زعامة

لاحظت أوساط حزبية أن أحد المرشحين في دوائر جبل لبنان يشهد هجوماً شرساً من أحد أحزاب السلطة لإسقاطه ومنعه من خلق زعامة تهدّد سيطرة هذا الحزب الأحادية.


مفاجآت
يقول نائب بيروتي إن الوضع الإقتصادي والمالي الذي سيتظهّر بعد الإنتخابات، سيطغى بسرعة على النتائج التي ستتمخّض عنها تلك الإنتخابات مهما حملت من مفاجآت.

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