استهدف خنادق وأنفاق الإرهابيين في الحجر الأسود وأنباء عن رضوخ داعش

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لم تهدأ وتيرة الاشتباكات العنيفة التي يخوضها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة طيلة ساعات نهار يوم أمس، وسط حديث عن تقدم أحرزته الوحدات المقاتلة على أكثر من محور في جنوب العاصمة مع سقوط العشرات من أمراء الدواعش وإرهابييهم، الأمر الذي انعكس هدوءاً سيطر على كافة المحاور من ساعات مغيب أمس وسط أنباء عن رضوخ التنظيم الإرهابي، ليتوازى ذلك مع اقتراب إعلان القلمون خالية من الإرهاب، واحتفالات لأهالي جيرود بالعودة مجدداً إلى تحت مظلة سلطة الدولة ورعايتها.



ووفق مشاهدات «الوطن» أمس، خيم الهدوء بعد المغيب وتوقفت المعارك مع انتشار أخبار في محيط مخيم اليرموك تفيد بأن تنظيم داعش رضخ وأعلن عن استعداده بمغادرة المنطقة، وذلك بعد أن كان الطيران الحربي قد زاد في ساعات النهار من وتيرة عملياته مقارنة بالأيام الماضية، ولوحظ تحليق للطائرات الحربية على علو منخفض، كما شهدت أجواء المنطقة المستهدفة تحليقاً للمروحيات بكثافة، على حين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة مخيم اليرموك والحجر الأسود.



وفي أحياء العاصمة، سمعت أصوات المدفعية التي كانت تستهدف معاقل الإرهابيين في اليرموك والحجر الأسود، وخاصة التحصينات التي أقامها داعش من الجهة الغربية.



وأوضحت مصادر أهلية لـ«الوطن» أن الطيران الحربي ومدفعية الجيش استهدفوا خنادق ومداخل أنفاق كان الإرهابيون يستخدمونها بين الحجر الأسود وحي القدم، ومقرات التنظيم في منطقة المعامل في الحي.



وأكدت المصادر سيطرة الجيش أمس على بساتين الجورة، ليفرض سيطرته النارية على منطقة الجورة في القسم الشرقي من حي القدم، مع تقدم مماثل من الجهة الشرقية في المنطقة الفاصلة بين يلدا وببيلا باتجاه مخيم اليرموك.



وأدت الاستهدافات الجوية والمدفعية إلى مقتل العشرات من تنظيم داعش الإرهابي بينهم أكثر من ٥ أمراء جراء المعارك الدائرة مع الجيش السوري والفصائل الفلسطينية جنوب دمشق.



من جانبها ذكرت وكالة «سانا» أنه نتيجة للكثافة النارية والتكتيك المتناسب مع قتال المدن إضافة إلى التشبيك والتنسيق بين مختلف صنوف القوات، حققت وحدات الاقتحام تقدماً وخاصة في منطقة الجورة في حي القدم، حيث تكبد الإرهابيون خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وسط انهيارات في صفوفهم وخاصة بعد السيطرة منذ بداية العمليات على المزارع المجاورة والتي تفصل بين الحي وشارع الستين.



كما نجح الجيش أمس وفق المصادر الأهلية بتدمير عربة مفخخة للإرهابيين في منطقة الحجر الأسود حاولت الوصول إلى نقاطه، وقتل وجرح أفراد مجموعة إرهابية حاولت الهرب من الحجر الأسود باتجاه القدم عبر نفق تم رصد مدخله من قبل الجيش واستهدافه بعد خروج الإرهابيين منه.

وفي وقت لاحق مساء أمس تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش استهدف تحركات لـلإرهابيين في محور دعبول جنوب حي التضامن بسلاح الدوشكا، ونقلوا مقاطع مصورة أظهرت تقدم الجيش في حي المادنية في القدم.



إلى ذلك وعلى خط استكمال إنجاز ملف القلمون، تواصلت أمس عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من المنطقة تمهيداً لإعلانها خالية من الإرهاب، وأفادت وكالة «سانا» للأنباء، بأنه تم تجهيز 10 حافلات تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة الرحيبة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة باتجاه شمال سورية.



ولفتت الوكالة إلى أن عملية إخراج الحافلات التي تقل الإرهابيين وعائلاتهم من المنطقة مستمرة بعد قيام الجهات المختصة بتفتيشها بشكل دقيق لمنع الإرهابيين من تهريب أسلحة وذخيرة ومفخخات خشية استخدامها أثناء تحركها باتجاه شمال سورية لاتهام الدولة السورية.

في الغضون، شهدت بلدة جيرود احتفالات بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، واحتشد الأهالي وسط البلدة بعد إخراج الإرهابيين ودخول وحدات قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.